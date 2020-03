OSL Exchange: la plate-forme asiatique de négociation d’actifs numériques la plus sécurisée

Faits saillants:

OSL a un panneau central qui permet aux utilisateurs un accès unifié à tous les services

L’échange est équipé d’un moteur d’appariement capable de traiter des milliers de commandes par seconde.

Le 3 mars, le lancement officiel de la plateforme OSL Exchange, considérée comme la première plateforme de trading d’actifs numériques en Asie, a eu lieu à Hong Kong. Il offre un grand nombre de services tels que le courtage, le trading, la conservation sécurisée d’actifs numériques pour les institutions et les logiciels en tant que service.

Son lancement auprès du grand public intervient après une longue période de tests approfondis et réussis avec la participation de partenaires commerciaux et d’investisseurs tels que Fidelity International, qui a fait un investissement de 14,2 millions de dollars US dans la plateforme.

OSL Il est unique sur le marché et répond aux normes de qualité institutionnelle de Know Your Customer (KYC) et Money Laundering Prevention (AML). En plus de cela, il a le soutien de Groupe BC, Leader en Asie dans les domaines de la technologie et des actifs numériques, qui est également la seule société cotée en bourse et est audité par l’un des 4 meilleurs cabinets de conseil au monde.

«OSL Exchange a été créé en pensant à ses homologues professionnels et aux marchés réglementés. Il offre une expérience utilisateur unique, une protection des actifs et des normes de transparence et de conformité au niveau institutionnel. La nôtre est une position privilégiée pour servir les participants de la plus haute qualité déjà sur le marché des actifs numériques et capter les entrées de capitaux du secteur des services financiers traditionnels. » Wayne Trench, PDG d’OSL

OSL a également été le premier du genre à demander une licence dans le cadre du nouveau cadre d’actifs numériques de la Securities and Futures Commission (SFC) et dispose d’une large base mondiale de clients institutionnels.

La plateforme

Échange OSL Il a une conception de qualité incroyable et s’adresse aux opérateurs professionnels, leur permettant de se connecter avec d’autres opérateurs sur tous les marchés numériques.

En plus d’un design premium, OSL il dispose d’un panneau central qui permet aux utilisateurs d’avoir un accès unifié à tous les services; Il s’agit notamment du courtage OTC, du trading, de la technologie Smart Quote Request (iRFQ) et du portefeuille sécurisé et du service de garde.

«La fonctionnalité d’accès unifié permet à nos clients de fonctionner et d’interagir de manière transparente avec nos produits de courtage, de négociation et de garde sécurisée de gré à gré pour mieux répondre à leurs besoins. Les clients ont un processus et un accès unifiés et un canal bancaire pour tous les produits. ” Wayne Trench, PDG d’OSL.

L’échange est équipé d’un moteur d’appariement capable de traiter des milliers de commandes par seconde, avec une faible latence institutionnelle et un règlement instantané des transactions.

L’échange propose une interface modulaire de pointe où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des actifs numériques majeurs à forte capitalisation boursière en échange d’USD ou de pièces stables.

Tous les actifs à l’échange et sur la plateforme OSL Ils sont conservés dans des portefeuilles chauds et froids hautement sécurisés et sécurisés et sont protégés 24 heures par jour, 7 jours par semaine par des protocoles de sécurité logicielle et matérielle à plusieurs niveaux et une équipe d’assistance d’ingénieurs et de technologues de sécurité expérimentés.

