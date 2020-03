Östersund remporte des nombres entiers pour accueillir le prochain rallye suédois

Le Rallye de Suède est dans une situation de compromis après son édition 2019. Le manque de neige et de glace dû à un hiver très doux a fait que l’événement se soit déroulé sur un parcours presque coupé de moitié. Des circonstances similaires se sont déjà produites dans l’édition 2016, d’où la nécessité pour le promoteur du WRC de rechercher des alternatives, soit dans la géographie suédoise, soit dans un autre pays. Une circonstance qui a déjà provoqué les premiers mouvements, avec le Jämtland Motor Club comme principal instigateur d’un changement de lieu pour la date d’hiver du WRC.

En fait, la ville d’Östersund a demandé à accueillir le rallye suédois. En raison de son emplacement plus au nord, le Jämtland Motor Club considère que le déplacement de la base de la Coupe du monde à Östersund serait essentiel pour mettre fin à certains des problèmes qui se sont produits lors du rallye ces dernières années, toujours associée au manque de neige et de glace dans les sections en raison des hivers doux qui se sont produits dans les régions les plus au sud du pays. En fait, Thomas Fuchs en tant que président de cet organisme souligne que, dans la région du Jämtland où se trouve Östersund, les routes d’hiver sont toujours verglacées.

Concernant cette possibilité, le Thomas Fuchs Il a noté: “Dans le Jämtland, les sections sont toujours gelées et neigeuses en hiver. Avec le temps le plus chaud de ces dernières années, les conditions d’un rassemblement hivernal dans le sud et le centre de la Suède ont été réduites considérablement. Au final, le Rallye de Suède est une question à régler au niveau national et nous devons tout faire pour que le rallye se poursuive à l’intérieur du pays et au sein du WRC. Jämtland, grâce à la candidature d’Östersund comme base du rallye, peut garantir les meilleures conditions des sections à l’intérieur des frontières du pays. “