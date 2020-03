Où est Tesco avec Jack?

Le fascia de réduction de Tesco Jack’s a été lancé en 2018 pour offrir de la valeur à ses clients.

Tesco a lancé sa chaîne de rabais Jack’s – du nom du fondateur de Tesco, Sir Jack Cohen – en 2018 pour offrir aux clients une façon de faire des achats «rentable» et «axée sur la valeur».

Mais l’épicier Big 4 a effrontément effacé le premier magasin Jack à Rawtenstall, dans l’Est du Lancashire, juste un an après son ouverture – pour être remplacé par un magasin Tesco régulier de 40000 pieds carrés. Le géant de la vente au détail a déclaré qu’il répondait à la demande des clients, suggérant qu’une sorte de contrecoup pourrait avoir eu lieu sur son concept de remise.

Directeur général Dave Lewis – qui a annoncé sa démission au milieu des résultats semestriels de l’épicier en octobre – a déclaré à BBC News au moment du lancement de Jack que l’objectif était d’être «le plus bas coût pour les clients».

En fait, Jack’s a été initialement lancé pour lutter contre la croissance intrusive des discounters allemands Aldi et Lidl. Depuis qu’ils sont tous deux entrés sur le marché britannique dans les années 1990, ils ont réduit la part de marché non seulement de Tesco, mais aussi de ses collègues épiciers des Big 4 Sainsbury’s, Asda et Morrisons.

Alors que le secteur de l’épicerie dans son ensemble a connu sa juste part de difficultés en raison de l’incertitude liée au Brexit ces derniers temps, les données sur la part de marché de l’épicerie de Kantar Worldpanel suggèrent qu’il a renoué avec la croissance en octobre, avec une augmentation des ventes de 0,5%.

Cela ne s’est pas arrêté là. Dans les derniers chiffres de part de marché de l’épicerie publiés plus tôt ce mois-ci, les ventes des supermarchés en glissement annuel ont augmenté au rythme le plus rapide depuis novembre de l’année dernière, à 0,7%.

Le PDG de Tesco, Dave Lewis, a déclaré que l’objectif de Jack était d’offrir le «coût le plus bas pour les clients».

Sainsbury’s a été le seul des grands épiciers traditionnels à augmenter ses ventes en glissement annuel, avec des dépenses en hausse de 0,3%, car elle a renoué avec la croissance pour la première fois depuis octobre 2019.

Dans le reste des Big 4, les ventes de Tesco et Asda ont baissé de 0,8% et 1,2% respectivement, tandis que les ventes de Morrisons étaient de 2% inférieures à celles de la même période l’an dernier.

Cependant, tout en continuant de régner dans le classement, Tesco a subi la pire perte de part de marché sur une base annuelle parmi les Big 4 – passant de 0,5 point de pourcentage à 27,2%.

Sans surprise, Aldi et Lidl ont augmenté leur part de marché en glissement annuel, de 7,6% à 7,9% et de 5,2% à 5,8% respectivement.

Compte tenu des immenses progrès réalisés au cours de la dernière décennie par les discounters, il était sans doute raisonnable pour Tesco de tester un modèle de magasin qui cherchait à reproduire certaines de leurs forces.

Cependant, Stuart Higgins, un partenaire du cabinet de conseil en gestion BearingPoint, a déclaré que Tesco avait fait l’erreur d’essayer de rivaliser de front avec un format dans lequel ils ne pourraient jamais gagner.

«Aldi et Lidl sont déjà bien établis, leur succès étant motivé par l’agrégation de gros volumes en une seule unité de stockage, permettant ainsi un pouvoir d’achat unique qui peut offrir à la fois qualité et valeur», a-t-il déclaré.

«Tesco n’atteindra jamais le même pouvoir d’achat par unité de stockage – car, même s’ils choisissent de n’assortir qu’un sous-ensemble de leurs produits de base à Jacks, ils n’ont pas le volume agrégé pour générer le même niveau de remises négociées.

“Fondamentalement, Jack’s ne sera jamais qu’un Tesco réduit, et le client veut quelque chose de différent de son discounter.”

Aldi et Lidl ouvrent plus de 700 magasins au Royaume-Uni et 50 à 70 nouvelles succursales chaque année.

Higgins a ajouté qu’à l’heure actuelle, Aldi et Lidl ne se sentent pas «menacés» par les épiceries des Big 4, mais tentent plutôt de se faire concurrence pour la croissance du secteur.

“Ils ne prétendent pas offrir une gamme complète d’épiceries et la possibilité d’entreprendre une épicerie complète en une seule visite”, a-t-il déclaré.

«Au lieu de cela, ils cherchent à persuader le client de terminer une boutique partielle dans l’escompteur, avec une recharge dans l’épicier principal où les discounters ne proposent pas la gamme.

«Dans cette mesure, Aldi et Lidl gagnent à être vus à proximité du Big 4, car cela permet au client de magasiner plus facilement dans les deux formats.»

“Jack’s ne sera jamais qu’un Tesco réduit, et le client veut quelque chose de différent”

Theadora Alexander, cofondatrice de la société de conseil en alimentation et boissons Young Foodies, a déclaré qu’il restait un «mythe» selon lequel les consommateurs voulaient simplement des produits bon marché.

“Les consommateurs sont heureux de payer pour les bons produits et en essayant de rivaliser avec les discounters, tout ce que les détaillants feront, c’est de faire baisser la valeur de leurs luminaires et de faire une course vers le bas”, a-t-elle déclaré.

«Lorsque vous comparez les mêmes produits, les consommateurs opteront bien sûr pour le moins cher.

«Mais ensuite, c’est à Tesco de donner aux consommateurs quelque chose que Lidl n’a jamais pu.

«La réponse à l’amélioration de Tesco consiste à créer des gammes d’innovation de marque qui donnent aux consommateurs ce qu’ils veulent et sont prêts à payer plus cher.»

Malgré la fermeture de Jack à Rawtenstall en septembre de l’année dernière, ce qui a peut-être découragé la croissance de l’entreprise, Tesco a déclaré qu’il était «ravi de l’ouverture de nouveaux magasins cette année».

Au moment du lancement de Jack, le leader des Big 4 espérait ouvrir entre 10 et 15 magasins au Royaume-Uni d’ici six mois.

Cependant, un porte-parole de Tesco a déclaré à Retail Gazette qu’il n’avait ouvert que trois autres magasins Jack’s à la fin de l’année dernière, ce qui porte le total à 12.

Bien qu’aucune raison n’ait été donnée pour la croissance plus lente que prévu de Jack, Tesco a déclaré que le fascia a été lancé “pour offrir aux clients des plats savoureux au prix le plus bas possible et la réaction a été très positive”.

Par conséquent, Nelson Blackley, associé de recherche à la Nottingham Business School, a fait valoir que “les informations limitées de Tesco sur les ventes de Jack pourraient suggérer qu’elles se négocient à des niveaux décevants”.

“Il n’était pas mentionné dans leur déclaration de trading du troisième trimestre début 2020”, a-t-il expliqué.

“Voyons s’il y a plus de lumière dans cette partie de leur entreprise lorsqu’ils annonceront leurs résultats de fin d’année le 8 avril.”

Malgré cela, Blackley a ajouté que la fermeture du magasin Jack n’indiquait pas nécessairement «d’énormes problèmes» pour d’autres magasins sous le même fascia. Il a déclaré que l’équipe de Tesco était disposée à tester différents formats et options à la place.

“La fermeture du magasin Jack n’a pas nécessairement indiqué” d’énormes problèmes “”

“La majorité des magasins Jack se trouvent dans le Lancashire, le Merseyside, le Yorkshire et les West Midlands”, a-t-il déclaré.

«Ces magasins Jack ont ​​exigé des investissements en capital ou des ressources d’entreprise limités – contrairement au milliard de dollars (779 millions de livres sterling) coulé par Tesco dans le désastreux projet Fresh & Easy aux États-Unis il y a quelques années.

«Et il doit donc probablement être considéré comme un essai proactif parallèlement à de nombreuses autres initiatives qu’ils introduisent, comme l’ouverture de leur premier magasin sans espèces à High Holborn, à Londres le mois dernier ou l’adaptation de boulangeries en magasin dans leurs plus grands magasins à répondre à l’évolution de la demande des clients.

De nombreux analystes ont fait valoir que le modèle de Jack est conçu pour refléter fidèlement les discounters allemands. Mais alors que Aldi et Lidl ont tous deux créé des raisons substantielles au-delà du prix pour fidéliser, telles que de nouvelles offres de homeware chaque mois et le concept d’allée centrale en constante évolution, l’introduction par Tesco de Jack manquait sans doute de cette unicité.

Tesco avait déjà une proposition importante qui s’étendait des gammes les moins chères aux plus fins et de la commodité aux hypermarchés, de sorte que la stratégie de Jack pourrait avoir trop mis l’accent sur la concurrence avec les discounters à leurs conditions – que les clients ne préféreront probablement pas à Aldi et Lidl à moins propose une proposition différente.

Tesco a ouvert trois autres magasins Jack à la fin de l’année dernière, ce qui porte le nombre total à 12

Alors que Tesco compte plus de 3000 magasins à travers le Royaume-Uni, Jack’s a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir être considéré comme un défi légitime pour les discounters allemands.

Il est possible que Tesco doive se concentrer sur la fourniture d’avantages pertinents à ses clients. S’il n’est pas en mesure de le faire uniquement sur le prix, il doit examiner d’autres facteurs clés du choix du client, tels que la qualité du produit, la commodité, le service.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette