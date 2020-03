Où les plus de milliardaires sont-ils allés au collège et qu’ont-ils étudié? (Infographie)

Un américain l’université mène le peloton.

Le récit du décrochage universitaire qui est devenu un fondateur de startup incroyablement réussi est celui de la tradition entrepreneuriale. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs et fondateur de Theranos Elizabeth Holmes ont tous abandonné le premier cycle, par exemple, et trois des quatre ont fini par créer des entreprises extrêmement prospères. (Pas trop minable.) Mais la réalité est que pour chaque fondateur qui a démarré une entreprise dans leur dortoir d’université, il y en a plus qui ont terminé leur diplôme et ont probablement travaillé à des emplois de bas niveau pendant des années avant de trouver le succès entrepreneurial.

Où vous allez à l’école et ce que vous étudiez ne garantit pas nécessairement que vous réussirez, mais il existe des points communs intéressants parmi les milliardaires autodidactes. Selon les recherches de Debut Careers, 51 milliardaires ont reçu un diplôme de premier cycle de l’Université Harvard. La deuxième place était l’Université de Stanford, qui compte 34 diplômés milliardaires. Et l’histoire du décrochage universitaire? Il y a en fait des données derrière: quarante milliardaires autodidactes ont abandonné le collège et 62 ne sont même pas allés au collège pour commencer. Jetez un œil à ces infographies pour les décomposer davantage.

Tout comme Harvard mène le peloton parmi les universités, les États-Unis le mènent par rapport à d’autres pays. La grande majorité des milliardaires autodidactes ont étudié aux États-Unis.

Vous pensez avoir besoin d’un MBA à Harvard pour rivaliser avec vos pairs? La majorité des milliardaires ne détiennent qu’un diplôme. Une partie importante détient deux degrés, avec encore moins de personnes détenant trois ou quatre. Le milliardaire de fonds spéculatifs Clifford Asness, qui a deux diplômes de premier cycle, une maîtrise et un doctorat, est une anomalie parmi ses pairs.

Parmi ceux qui ont deux diplômes, un MBA est le diplôme d’études supérieures le plus courant. La majorité des milliardaires ont obtenu un baccalauréat en arts et sciences et près de 150 ont obtenu leur MBA.

