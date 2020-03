Où les prix de l’immobilier au Royaume-Uni et la croissance locative devraient-ils augmenter le plus?

Les investisseurs immobiliers, les propriétaires et les propriétaires occupants devraient tous regarder vers le nord pour les meilleures opportunités d’investissement immobilier pour l’avenir.

Manchester sera en tête des villes du Royaume-Uni avec l’augmentation la plus importante des prix de vente et de la croissance des locations au cours des cinq prochaines années. Ceci est conforme au récent rapport des prévisions régionales de Living With 2020 Vision de JLL.

Dans l’ensemble de l’industrie du logement au Royaume-Uni, le rapport indique qu’il y aura une croissance des prix plus forte et plus de transactions en 2021-2022. Cela est dû en partie à la plus grande certitude politique et économique que nous avons constatée au début de 2020.

De la fin de 2020 à 2024, le Grand Londres, le nord-ouest de l’Angleterre et l’Est connaîtront la plus forte croissance, indique le rapport. Là, les prix de vente des propriétés pourraient augmenter respectivement de 17%, 16,5% et 16,4%. Les villes régionales en particulier pourraient connaître une des croissances les plus importantes.

Manchester ouvre la voie

JLL pense que Manchester connaîtra la plus forte augmentation des prix de vente au cours des cinq prochaines années, en hausse de 17,1%. Ceci est nettement supérieur à la moyenne nationale de 14,8%. Le rapport prédit également que Manchester se classera au premier rang pour la croissance locative avec une augmentation de 16,5%.

L’économie et la population croissantes de la ville sont les principales raisons de cette croissance. Un rapport de Stone Real Estate a récemment nommé Greater Manchester comme le hotspot immobilier de nouvelle construction le plus lucratif du Royaume-Uni. La région du nord-ouest a connu une croissance et un développement considérables au cours des dernières années. Néanmoins, le marché immobilier de la ville est fixé pour une autre année record avec des radeaux de nouveaux développements en cours d’achèvement.

Alors que la population du Grand Manchester continue d’augmenter de manière significative, la région de la ville a encore de la place pour la croissance dans le secteur locatif et le marché immobilier. Manchester est désormais classée comme la meilleure ville d’Europe pour les affaires en 2020/2021, selon un rapport du Financial Times. Cela signifie que davantage d’entreprises et de jeunes professionnels pourraient se rendre en ville.

Comme de plus en plus de personnes viennent à Manchester, la demande sur le marché locatif devrait augmenter. Cela continuera d’offrir des opportunités lucratives aux propriétaires et aux investisseurs dans les années à venir.

Autres hotspots immobiliers dans le nord de l’Angleterre

Leeds et Liverpool continuent également d’évoluer en tant que points chauds d’investissement immobilier au Royaume-Uni. Les deux domaines sont actuellement en développement. Les prix de vente des propriétés à Liverpool pourraient augmenter de 13,1% au cours des cinq prochaines années, tandis que la croissance des loyers pourrait augmenter de 14,8%, selon JLL.

Récemment nommée la ville la plus rentable pour devenir propriétaire dans le nord de l’Angleterre, Leeds devrait voir ses prix augmenter de 13,7% et sa croissance locative de 14,2%. Les économies et les populations des villes devraient connaître une croissance importante au cours des deux prochaines années. En conséquence, les prévisionnistes s’attendent à un boom des marchés immobiliers de la région, offrant des opportunités d’investissement enrichissantes.

Alors que de nombreuses villes de la Northern Powerhouse sont prêtes pour un avenir passionnant avec une quantité importante de développement et de régénération en cours, les marchés immobiliers du nord continueront de prospérer. Et la région devrait abriter une pléthore de choix d’investissement rentables pour les investisseurs et les propriétaires au cours des cinq prochaines années.

