Où sont les détaillants de mode pendant Veganuary?

Alors que les épiciers continuent de fournir une gamme croissante de produits végétaliens pour Veganuary – la tendance croissante des gens à s’abstenir de consommer ou d’utiliser des produits d’origine animale au cours du mois de janvier – l’attention est rarement portée sur les détaillants de mode.

Alors que certains offrent des vêtements respectueux des animaux et sans cruauté, leurs efforts pour éradiquer les produits animaux de leur chaîne d’approvisionnement ou de leur gamme d’articles sont discutables.

Les épiciers qui lancent des gammes végétaliennes en janvier courent le risque de perdre leur élan d’ici février, car les consommateurs voient moins de produits végétaliens empilés sur les rayons des supermarchés. Cela soulève en fin de compte des soupçons selon lesquels la participation des épiciers à Veganuary pourrait être symbolique.

Un total de 250000 personnes dans le monde se sont inscrites au mouvement d’un mois en 2019 en adoptant des régimes à base de plantes, a révélé Veganuary.

Cela peut être dû au fait que le véganisme se trouve à l’intersection de deux tendances croissantes – sauver les animaux et réduire l’empreinte carbone – qui sont toutes deux mûres avec des opportunités de commercialisation.

Cependant, Dominika Piasecka de l’association caritative The Vegan Society a déclaré que les épiciers n’étaient pas les seuls dans le commerce de détail à adopter Veganuary.

«Nous avons assisté à des lancements récents de détaillants de mode», a-t-elle déclaré à Retail Gazette.

«L’aspect mode de vie ne bénéficie peut-être pas autant d’attention que l’aspect alimentaire du véganisme, mais il y a aussi des développements passionnants qui s’y produisent – comme des alternatives végétaliennes de haute qualité au cuir et à la laine de sociétés mondiales innovantes.»

Toni Vernelli, responsable des communications et du marketing international chez Veganuary, a déclaré: «De plus en plus de détaillants de mode proposent des produits végétaliens certifiés et les étiquettent en tant que tels – de The Kooples et Espirit à Miss Selfridge, Dorothy Perkins et Evans.

“Et de nouveaux détaillants de mode entièrement végétaliens poussent régulièrement, comme les chaussures Koi, les sacs et accessoires Matt & Nat.”

L’année dernière, Marks & Spencer a lancé Veganuary en lançant 350 styles différents de chaussures et d’accessoires végétaliens pour répondre à la demande des clients.

En avril, Sir Philip Green’s Topshop a dévoilé sa toute première collection de chaussures végétaliennes de 12 pièces, tandis qu’en août, New Look a fait équipe avec The Vegan Society pour lancer 500 chaussures et accessoires végétaliens.

Le discounter allemand Aldi a dévoilé des chaussures végétaliennes au cours de la première semaine de janvier pour tirer parti du succès de la récolte de 1 milliard de livres sterling pour la première fois à Noël.

Pendant ce temps, les détaillants de luxe ont tenté de suivre la course alors que 2019 a vu une augmentation de l’élimination des fourrures et des peaux exotiques. Les marques de créateurs de luxe et les détaillants tels que Versace et Victoria Beckham ont également promis de garder leurs podiums sans fourrure.

Dawn Carr, des projets d’entreprise végétaliens à l’organisation de défense des droits des animaux Peta, a prédit que l’industrie du cuir végétalien pourrait valoir 64 milliards de livres d’ici 2025.

“Les grandes maisons de couture comme Gucci, Burberry et Chanel réagissent en interdisant la fourrure, l’angora ou les peaux exotiques”, a-t-elle déclaré.

La fourrure est rapidement tombée de la mode avec les créateurs ces dernières années avec de grandes marques telles que le groupe Yoox Net-a-Porter, Gucci, Michael Kors, Versace, Burberry, Donna Karan, Coach, Chanel, Jean Paul Gautier et Jimmy Choo qui tournent tous leurs dos.

Le détaillant de luxe italien Prada a déclaré qu’il sortirait complètement de la fourrure de sa collection de vêtements pour femmes SS20 en mai 2019.

Stella McCartney est devenue l’un des derniers détaillants de luxe à lancer une collection de fourrures végétaliennes durables à base de plantes en octobre de l’année dernière.

Cependant, un certain nombre de designers vendent toujours de la fourrure animale au Royaume-Uni, notamment Fendi, Max Mara, Celine, Valentino, Saint Laurent et Dolce & Gabbana.

Le détaillant de mode en ligne Boohoo a également récemment reçu un avertissement de la Advertising Standards Agency (ASA) après avoir découvert qu’il faisait la publicité d’un pull contenant de la vraie fourrure qui était commercialisé comme faux.

Pendant ce temps, la chaîne de grands magasins assiégée House of Fraser a suscité l’indignation des clients et a fait face à la réaction de la charité animale The Humane Society International / UK après avoir annulé son interdiction de la fourrure en vendant des produits de fourrure dans les magasins et en ligne à la fin de l’année dernière.

David Yates, associé directeur de l’agence de création Elvis, a fait valoir que les gens deviennent végétaliens “pour sauver la planète, pas seulement les mignons animaux anthropomorphisés”.

“L’un des principaux moteurs de l’adoption massive du véganisme est le passage d’une focalisation étroite sur le bien-être animal à une vue d’ensemble de la crise climatique”, a-t-il déclaré.

Néanmoins, Vernelli pense que Veganuary est loin d’être symbolique. Elle prédit que «la demande de produits végétaliens se poursuivra tout au long de l’année», car la plupart des détaillants et épiciers conserveront leurs offres Veganuary en stock toute l’année «car ils restent populaires au-delà de janvier».

«Le but ultime de toute entreprise est de réaliser des bénéfices, les épiciers ne sont pas différents», a-t-elle déclaré.

Vernelli a ajouté que les sondages de Veganuary ont montré qu’environ la moitié de tous les participants avaient l’intention de rester végétaliens après janvier et que plus de 70% des autres “prévoyaient de manger beaucoup plus de nourriture végétalienne qu’auparavant”.

Carr a accepté, ajoutant qu’il y avait “une révolution végétalienne en cours”.

«Alors que de plus en plus de gens abandonnent les ingrédients et les matières d’origine animale, nous continuerons à voir les entreprises lancer de nouveaux repas, vêtements et maquillage qui sont entièrement respectueux des animaux – il n’y a jamais eu de meilleur moment pour exploiter le jamais marché végétalien en pleine croissance », a-t-elle déclaré.

“C’est certainement un progrès formidable que les gens aient désormais la possibilité de choisir des végétaliens dans des endroits comme Waitrose et Tesco.”

Alors que Veganuary encourage les consommateurs à choisir un régime végétalien au début de l’année, cet élan n’est qu’un début.

À mesure que les groupes de consommateurs plus jeunes, plus soucieux de l’environnement et éthiques acquièrent plus de pouvoir d’achat, ils devraient continuer de donner le rythme du changement. Cela signifie qu’un nombre accru de produits végétaliens peuvent être livrés dans les supermarchés, ainsi que dans la mode traditionnelle.

