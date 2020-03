Où sont les hotspots immobiliers de nouvelle construction les plus lucratifs au Royaume-Uni?

Le Grand Manchester prend la couronne comme le domaine le plus précieux pour les constructeurs de maisons neuves au cours de la dernière année. Et il y a beaucoup de place pour une croissance future.

Partout au Royaume-Uni, 57 milliards de livres sterling de maisons neuves sont arrivées sur le marché l’année dernière, selon le spécialiste des maisons neuves Stone Real Estate. Cela a rapporté 203 900 nouvelles constructions pour un prix moyen de 283 253 £. Étant donné que la construction de maisons au Royaume-Uni va dans la bonne direction et que l’industrie fournit plus de maisons, il est important que le secteur s’efforce de répondre à la demande avec une offre de nouvelles constructions.

Au Royaume-Uni, la majorité des nouvelles constructions achevées se trouvent en Angleterre. Représentant une valeur de 51 milliards de livres sterling, 169 020 nouvelles maisons ont été mises sur le marché pour une valeur moyenne de 302 642 £.

Michael Stone, fondateur et PDG de Stone Real Estate, a déclaré: «Il est très encourageant de voir qu’en dépit de la turbulence politique et de la croissance plus lente des prix des maisons au cours de l’année dernière, les constructeurs de maisons du pays ont continué à livrer une quantité incroyable de stocks à la marché.

«Non seulement l’achèvement de ces maisons aide à répondre à la demande des acheteurs, mais la valeur de ces propriétés contribue également à stimuler le marché et à relancer la croissance des prix des maisons après des mois d’incertitude sur le Brexit.»

Les régions du nord et des Midlands ouvrent la voie

Des recherches récentes de Stone Real Estate montrent également où les points chauds de nouvelle construction les plus lucratifs sont à un niveau granulaire. Le Grand Manchester prend la première place avec un total de 1,4 milliard de livres sterling provenant de la valeur des propriétés de construction neuve au cours de l’année écoulée. La région de la ville a vu 7 080 nouvelles constructions en compétition au cours des 12 derniers mois avec une valeur moyenne de 205 237 £.

Le West Yorkshire et les West Midlands sont également parmi les principaux marchés de nouvelles constructions pour la construction de maisons. Ils ont vu respectivement 1,1 milliard et 1 milliard de livres sterling de valeur sur le marché au cours de la dernière année. Leeds et Birmingham, en particulier, sont devenues des points chauds immobiliers dans ces régions. Les deux attirent un nombre croissant de personnes et d’entreprises loin de Londres.

Demande de logements supplémentaires

Malgré le nombre de nouvelles constructions, il existe toujours une demande de logements supplémentaires au Royaume-Uni. C’est particulièrement le cas dans les villes régionales où la demande l’emporte sur l’offre. La demande de logements locatifs privés devrait également augmenter dans tout le Royaume-Uni. La tendance est dirigée par les préférences, les attentes et la capacité de posséder une maison qui évoluent avec le temps.

Dans le Grand Manchester, il y a place pour la croissance dans le secteur locatif et le marché du logement. Sept autorités locales de la région de la ville sont en retard sur leurs objectifs de livraison de logements. Alors que la demande continue d’augmenter, de nombreux acheteurs et investisseurs sont susceptibles de favoriser l’expansion du marché des nouvelles constructions.

En outre, le gouvernement a annoncé un fonds de développement immobilier de 1 milliard de livres sterling pour le nord. Un investissement supplémentaire de 600 milliards de livres sterling est destiné à des projets d’infrastructure qui devraient bénéficier au nord et aux Midlands. Cela devrait entraîner une régénération, un développement et des investissements importants dans ces régions, en augmentant la demande de logements supplémentaires et en stimulant les prix de l’immobilier.

BuyAssociation offre une gamme d’opportunités d’investissement intéressantes dans les nouvelles constructions à travers le nord et les Midlands. Découvrez notre page investissements pour un instantané ou s’inscrire gratuit pour un accès complet.