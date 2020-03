Où va le prix du bitcoin? Trois visions de ce qui pourrait arriver

Faits saillants:

Les fluctuations du marché des crypto-monnaies ont donné le ton depuis l’expansion du coronavirus.

Le Bitcoin est mis à l’épreuve au milieu de la crise internationale depuis sa création en 2009.

Trois dates suffiraient à montrer la volatilité du prix du bitcoin cette année. 1er janvier 2020: 7 247 $. 12 février 2020: 10377 $. 12 mars 2020: 4184 $. La première crypto-monnaie est tombée ce jour-là à son prix le plus bas jusqu’à présent cette année.

Avec ces fluctuations marquées, la question se pose, où va le prix du bitcoin et le marché de la crypto-monnaie?

Les facteurs qui pourraient influencer cette volatilité sont connus. La propagation mondiale du COVID-19, une maladie infectieuse causée par le coronavirus SARS-CoV-2, transforme la vie quotidienne des sociétés pour éviter de nouvelles infections.

Prix ​​BTC depuis le début de cette année au moment de la publication de cet article. Image: messari.io

La pandémie est survenue à un moment où la stabilité de l’économie mondiale était menacée par le commerce, les prix et les “guerres” politiques dans de nombreux pays. Si de nouveaux éléments étaient nécessaires pour une éventuelle récession internationale, COVID-19 les a amenés. Les fermetures économiques, les restrictions aériennes, les entreprises paralysées et les quarantaines générales brossent un tableau sombre pour le reste de 2020 et très probablement pour 2021.

Ce qui se passe affecte plus ou moins tous les marchés, des titres, matières premières, devises aux crypto-monnaies, avec le bitcoin en tête. Considéré par les analystes comme un actif risqué, le bitcoin fait face à un scénario sans précédent. Il s’agit de sa première crise internationale majeure après sa conception après la débâcle bancaire américaine de 2008.

Pour les analystes de marché comme Alberto Cárdenas, le contexte actuel est profondément déflationniste, le dollar américain se renforçant par rapport aux autres monnaies nationales.

Cela se produit parce qu’il y a des vents de récession, il y a un impact significatif (négatif) sur la demande de produits et services. Cela génère que tous les stocks de produits augmentent, ce qui se reflète finalement avec un impact sur les prix. Pour cette étape déflationniste, les crypto-monnaies ne devraient pas bien performer et en fait nous le voyons, les crypto-monnaies baissent de prix et sont dans une zone où elles peuvent approcher les niveaux de support, c’est-à-dire une zone d’achat longue terme.

Alberto Cárdenas, analyste de marché.

Interrogé sur ces niveaux de support, le Un analyste pense que le nouveau plancher de Bitcoin pourrait fluctuer dans la bande de 3 600 $ à 4 300 $. Interrogé par ce journal le 10 mars, Cárdenas a déjà évoqué le fait que le prix du BTC pourrait chuter d’environ 5 000 $. Deux jours plus tard, son prix est passé de 7 508 $ à 4 184 $.

Qu’est-ce qui favoriserait le bitcoin?

Malgré ces revers, le prix du BTC au cours de cette semaine s’est redressé et dépasse déjà 6 300 $, avec des hausses qui ont atteint 20%. En fait, ces derniers jours, il a maintenu une dynamique haussière pour se dissocier de la bourse. C’est-à-dire que le bitcoin n’a pas accompagné les marchés boursiers traditionnels dans les chutes qu’ils ont présentées et au lieu d’enregistrer des chiffres rouges, il a montré des chiffres positifs.

Cárdenas a également souligné que, au milieu de tout ce qui se passe, il y a un aspect qui pourrait bénéficier au bitcoin.

Le sujet va devenir intéressant lorsque les banques centrales auront fini de dépenser toutes les cartouches pour imprimer de l’argent et essayer de générer de l’inflation, elles le font déjà, mais il n’y a toujours pas d’impact réel sur l’économie. Lorsque nous commençons à voir une perte de crédibilité de la monnaie fiduciaire, nous pourrions voir un vent favorable sur la question de l’inflation, ce qui aiderait beaucoup le marché de la cryptographie.

Alberto Cárdenas, analyste de marché.

Bien que cela favoriserait le bitcoin, l’analyste considère que le les deux prochains mois, les performances des crypto-monnaies ne seront pas très bonnes Parce qu ‘”il y a un problème de liquidité mondial, les gens se réfugient, ont de l’argent jusqu’à ce que le problème des coronavirus passe.”

Une fois la pandémie maîtrisée, l’opinion de Cárdenas est que les banques centrales vont devoir stimuler les économies pour les réactiver de l’effet récessif du virus. Dans cet environnement, les crypto-monnaies pourraient capitaliser sur la faiblesse qui pourrait provenir du dollar, en raison des stimuli massifs lancés par les États-Unis ou d’autres économies, “mais à court terme, je ne le vois pas de cette façon.”

Bitcoin et la situation mondiale

Le comportement de Bitcoin dans les situations de crise mondiale a également été analysé par le trader espagnol @inmortalcrypto, qui a estimé que la récente baisse du BTC était normale car tout tombait.

«Il y a eu d’énormes chutes sur les marchés boursiers et sur le marché des devises. La baisse du bitcoin de mon point de vue était normale car, il est vrai, le bitcoin n’est pas tellement lié aux échanges traditionnels, mais il est lié à la situation mondiale. Si la situation mondiale est mauvaise, les gens n’auront pas d’argent pour se permettre d’investir dans un actif risqué », a déclaré l’opérateur à CriptoNoticias.

Le commerçant de crypto-monnaie a assuré que si une personne traverse de près la crise et a des problèmes d’argent, “la dernière chose qu’il fera est de se lancer dans un actif qui, il y a quelques jours, est passé de 8 000 $ à 4 000 $ en une seule journée. La situation dont le bitcoin a besoin pour progresser et être adopté est sans aucun doute une bonne situation économique dans lequel les gens ont un excédent d’argent et qu’ils sont autorisés à investir ou à commencer à connaître le bitcoin ».

Concernant les opinions qui affirment que le bitcoin a été conçu pour faire face à des périodes de crise comme celle actuelle, @immortalcrypto a souligné que si la situation économique est mauvaise, en raison d’une crise sanitaire ou pour une raison quelconque, les gens ne vont pas risquer d’acheter quelque chose que tu ne sais pas.

«Beaucoup de gens ont dit qu’avec l’arrivée du coronavirus, les billets de banque ne pouvaient pas être utilisés et que les gens devraient utiliser le bitcoin. Ne nous leurrons pas. Nous qui le connaissons savons que c’est bien, mais les gens qui ne le savent pas ne le voient que comme un atout risqué. Maintenant, au milieu d’une mauvaise situation économique, personne ne veut trop risquer si le bitcoin est la solution ou non. Les gens veulent quelque chose de simple, quelque chose qui résout leurs problèmes sans avoir à trop essayer de penser.

@immortalcrypto, trader.

Pour le trader, le fait que le bitcoin pourrait récupérer cette semaine et se dissocier des marchés traditionnels envoie un message, car la crypto-monnaie ne devrait pas se comporter de la même manière car elle ne fournit pas de service ou ne vend pas de produit, comme le font les sociétés cotées. sur les échanges, “le bitcoin n’a pas cette faiblesse”.

La chute du bitcoin a été pratiquement par peur pour beaucoup de gens, ils savent que lorsque les temps économiques sont mauvais, tous les actifs en souffrent. La bonne chose que nous pouvons voir est que le bitcoin ne tombe pas autant que le reste des marchés traditionnels, car si la quarantaine est prolongée un peu plus, toutes les entreprises vont rester fermées. Pour cette raison, le bitcoin pourrait se séparer un peu du reste et reprendre sa tendance à la hausse à long terme.

@immortalcrypto, trader.

Interrogé sur ce qui pourrait arriver avant la réduction de moitié du bitcoin, le commerçant n’a pas donné son point de vue car ce qui peut arriver avec le prix du bitcoin est imprévisible. Cependant, il a indiqué que généralement l’effet de la réduction des émissions de devises n’est pas observé immédiatement, mais au cours des mois.

Sur ce point, l’économiste et bitcoiner Daniel Arráez a souligné qu’il existe actuellement une crainte générale qui combine le coronavirus et le stade de réduction de moitié du bitcoin, ce qui ne changera pas de cap si la situation mondiale ne s’améliore pas.

Contacté par ce journal, Arráez a déclaré:

Je pense que le mélange pré-divisé de Bitcoin et la peur de la pandémie continuent de faire fluctuer les marchés comme ils le font. Tant que la situation mondiale ne sera plus clarifiée, les marchés resteront erratiques.

Daniel Arráez, économiste et bitcoiner.

Il est imprévisible de déterminer quel sera le comportement du bitcoin dans la situation actuelle due au coronavirus et en raison de la récession économique mondiale potentielle qui approche déjà. Il s’ensuit que ce qui se passe conditionne tous les marchés et tous les aspects de la vie. Pour les traders, la baisse du prix du bitcoin est une opportunité d’achat à long terme et à court terme en cas de hausse.

Le problème est que sans vaccin pour contenir la maladie et avec l’augmentation des cas à l’échelle mondiale, sans compter la chute des matières premières et la paralysie des pays, la volatilité des marchés et des crypto-monnaies pourrait être une constante dans les prochains mois.