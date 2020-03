Ours soudain? Les échanges traditionnels ont la solution

Ce n’est un secret pour personne que la volatilité du marché de la cryptographie est l’une des principales raisons qui ont empêché l’adoption massive. Mais que se passe-t-il si nous prenons l’exemple des échanges traditionnels dans la lutte contre l’Ours soudain?

Les bourses, ou bourses, ne sont pas une chose récente dans l’histoire humaine. Le premier a eu lieu en Belgique around, vers l’an 1460 après JC. C’est au moins 560 ans d’histoire à ce jour.

L’expérience accumulée en plus d’un demi-millénaire, compte tenu des crises économiques mondiales, des bulles financières, des fissures, des guerres mondiales; et des pandémies encore plus meurtrières que le Coronavirus. Aujourd’hui, ces connaissances pourraient aider le marché de la cryptographie à devenir l’alternative au système financier traditionnel.

Tout ce qui est traditionnel n’est pas nécessairement mauvais. Les leçons apprises par ces grandes bourses pourraient être utilisées, à la fois pour s’améliorer et pour ne pas refaire les erreurs qu’elles ont commises. Et le garçon était là de nombreuses erreurs très douloureuses.

La réponse est avec les échanges traditionnels

Pour éviter de futures baisses soudaines du marché, le soi-disant Disjoncteurs. Ce qui limite simplement les échanges sur les bourses dans des situations d’incertitude exceptionnelle.

Mais cela ne peut tout simplement pas être appliqué à toutes les crypto-monnaies en tant que telles. Nous serions dans une situation d’infinies Soft Forks, et même de Hard Forks, ce qui serait très difficile à développer. Le tout afin d’incorporer cette nouvelle mesure dans le code de base de chaque crypto.

Mais ce que propose Tushar Jain, PDG de Multicoin Capital, est une solution plus qu’audacieuse. Créez une alliance de tous les échanges cryptographiques, de sorte que lors de l’application du Disjoncteurs, tous restreignent les échanges en même temps.

Une proposition impopulaire

L’idée de Jain a eu toute une répercussion au sein de la critique. Eh bien, de nombreux croyants fidèles ont vu cela comme une attaque contre la philosophie de tout ce que l’écosystème crypto représente.

Eh bien, la question qu’ils se posent est de savoir qui va gérer ce système? Et pourquoi «restreindre»?, Si la clé du critique critique est la liberté.

Mais, ce qui est vrai, c’est que le marché de la cryptographie a connu une volatilité inconnue depuis un certain temps. De nombreuses crypto-monnaies connaissent des baisses de 40%, même en quelques heures.

Et bien qu’il semble que le pire soit passé, pour le moment. Dans l’écosystème du premier crypto de tous, Bitcoin (BTC), la soudaine course des ours a déclenché des débats à travers le monde de la crypto sur la façon d’empêcher que cela ne se reproduise.

Les disjoncteurs ne sont pas quelque chose de nouveau

Ces commutateurs automatiques sont utilisés par les bourses traditionnelles ou les bourses dans des moments de volatilité incroyable, de panique et d’événements extraordinaires qui pourraient affecter l’ordre de la société.

Par exemple, l’impact du Coronavirus, qui a été déclaré pandémique il y a quelques jours, a non seulement affecté le marché de la cryptographie, mais également tous les marchés traditionnels.

Ceux-ci présentaient des effondrements dans les actions, l’or, les matières premières, les futures et les indices en général; ils n’avaient pas été vus depuis plus de 10 ans. Depuis la crise économique mondiale de 2008.

La réponse des marchés boursiers du monde entier? Eh bien, activez le Disjoncteurs. Qui restreignent les échanges sur les grandes bourses. Aux États-Unis, par exemple, ce système a été appliqué à deux reprises au cours des dernières semaines. Permettre aux courtiers et aux commerçants de ne pas être dominés par leurs “esprits animaux”.

La plupart des disjoncteurs du monde traditionnel sont activés lorsque le cours de clôture d’un actif enregistré la veille chute de 7%, 13% et 20%, ce qui est connu sous le nom de Bear Rally, ou Crash flash“

Le temps moyen d’arrêt de la transaction est de 15 minutes, dans le but d’empêcher une nouvelle baisse. Cependant, les disjoncteurs ne peuvent garantir l’arrêt de la baisse.

Une bonne idée?

Selon Tushar Jain, la mise en œuvre de ce système dans les échanges cryptographiques pourrait empêcher l’ensemble du marché de subir des pertes massives en raison d’un soudain rallye baissier.

La vérité est que de nombreux commerçants n’ont pas pu obtenir leurs jetons pour les échanges cryptographiques à temps, ou au moins assez rapidement pour ne pas perdre d’argent. En partie à cause de la congestion de nombreuses Blockchain. Ce qui a fait augmenter encore plus la panique et avec elle la volatilité.

Les bourses de crypto ont l’incitation à regarder le marché croître, donc elles devraient avoir des mécanismes en place pour arrêter les transactions lorsque les choses deviennent difficiles.

Mais, la vérité est qu’ils ne veulent pas nuire à leurs clients, car d’autres échanges continueront de se négocier et feront varier les prix.

Que pensez-vous Pensez-vous que ce mécanisme serait une bonne idée, ou plutôt s’il va à l’encontre de ce que veut dire le critique?

