Outre les serveurs, voici les emplois les plus convoités par les étrangers à la recherche d’un emploi à Londres

21 février 2020, par Mariangela Tessa

Pour beaucoup, cela semblera étrange. Pourtant, la plupart des étrangers qui cherchent à Royaume-Uni comme objectif de joindre les deux bouts, je ne suis pas à la recherche d’emplois peu qualifiés. En effet. Les plus actifs sur le web recherchent une place dans les universités britanniques en tant que professeur (37%), profession pour laquelle le salaire moyen est supérieur à 41 000 £.

C’est ce qui ressort d’une enquête menée par le site de recherche d’emploi en ligne en effet, un moteur de recherche d’emploi, qui a analysé des millions de postes vacants sur sa plateforme, en examinant les postes avec le plus haut pourcentage de clics de l’étranger vers des emplois au Royaume-Uni. Pas seulement ça. Apparemment, l’intérêt pour un transfert à l’étranger commence à décliner, car les postes ouverts offrent des salaires inférieurs à 30 000 £.

Immédiatement après la carrière universitaire, les plus actifs sur Internet sont à la recherche d’un emploi Professeur de français: près d’un tiers des clics (31%), un rôle pour lequel vous pouvez aspirer à un salaire moyen de 30 974 £.

Emplois dans le domaine de logiciel: avec des articles de développeurs Android et de consultants SAP (systèmes, applications et produits) qui attirent chacun plus d’un quart des vues de l’extérieur de la Grande-Bretagne.

Bien que les salaires moyens soient nettement plus élevés que les chiffres professionnels précédents, les rôles des avocat d’entreprise (£ 81 424, cependant) ne sont que cinquième dans le top dix.

D a suivi les 10 emplois les plus recherchés en 2019:

Professeur d’université

Professeur de français

Développeur Android

Consultant SAP

Avocat d’entreprise

Chercheur post-doc

Développeur Java senior

ingénieur

chercheur

Développeur Salesforce

La recherche a été publiée quelques jours avant que le gouvernement britannique ne confirme son intention d’abaisser le seuil de salaire requis pour les travailleurs qualifiés à l’étranger qui postulent pour un emploi au Royaume-Uni.

