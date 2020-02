Ouverture de la ville de Milan. A craindre. Remèdes non pharmacologiques pour le virus Covid-19

par Giovanni Sebastiano Cozza

Aujourd’hui troisième jour de quarantaine à domicile pour les Milanais. Pour comprendre le climat, j’ai décidé de me promener depuis la région citylife jusqu’à San Babila. Le trafic est réduit, je tram ils voyagent (comme le mètre) semi-désertique, il y a du monde (pas beaucoup).

Je n’ai pas remarqué de soucis, ni de masques partout. la supermarchés ils sont correctement fournis. Il y a ceux qui profitent de la ville plus calme pour faire du jogging. A place de la cathédrale Je n’ai trouvé qu’une centaine de personnes. Y a-t-il réellement moins de pigeons que d’habitude, une quarantaine à domicile pour eux aussi?

Paradoxalement, à Milan, il est plus agréable à vivre et relaxant de nos jours que la semaine précédente. Justement grâce à ce scénario, le danger de contagion est en effet réduit: peu de personnes autour et dans les transports en commun permettent de maintenir la distance de sécurité recommandée.

L’agression contre certains supermarchés a eu lieu principalement lundi, mais elle est absolument injustifiée. Milan elle-même n’est pas une région à haut risque et il n’est donc absolument pas nécessaire, d’un point de vue rationnel, d’aller chasser pour se nourrir.

Personne ne mourra de faim à cause des restrictions de mobilité. Peut-être que les gens habitués à la vie trépidante que Milan peut offrir mourront d’ennui!

LA PEUR

La peur de l’inconnu est la plus profonde des peurs humaines, comme la peur du noir chez les enfants. Covid-19 est un virus inconnu et nous affecte donc dans le ventre, dans les émotions, avec peur.

La peur est une bonne chose. Il nous signale un danger et nous invite à adopter un comportement approprié par rapport à ce que nous observons. En revanche, lorsque la peur devient exagérée, c’est-à-dire surdimensionnée par rapport au danger réel, elle entraîne une anxiété ou une phobie pire.

REMEDES

Le premier conseil c’est une approche cognitive. Quel est le pourcentage de risque réel pour vous? Quelles sont les contre-mesures que nos autorités ont mises en place pour faire face à cette menace par rapport à d’autres pays?

Le deuxième conseil c’est une approche de notre partie émotionnelle, qui est responsable de nos préoccupations. Si vous n’êtes pas une personne parmi les personnes à risque, vivez la journée en paix et imaginez combien il est beau de vivre la ville avec moins de gens, moins de chaos et plus de liberté (même si avec moins d’options). Il est normal de se sentir stressé, confus, effrayé ou en colère pendant une crise.

Parler à des personnes en qui vous avez confiance peut vous aider. Contactez vos amis et votre famille. Entretenez des contacts sociaux avec vos proches à la maison. Utilisez l’e-mail et le téléphone avec d’autres membres de votre famille et amis Limitez les inquiétudes et l’agitation en réduisant le temps que vous et votre famille passez à regarder ou à écouter les médias. Si vous avez des enfants, montrez-leur de la confiance et ne craignez pas: sinon ils apprendront à avoir peur.

En conclusion, la partie médicale s’occupe des autorités. au partie émotionnelle nous seuls pouvons y penser. Gérer la situation avec bon sens, avec un esprit civique et une attitude adulte … est désormais la clé de voûte.