Ouverture d’un nouveau magasin Frasers «emblématique» à Meadowhall Sheffield

Vue d’artiste du nouveau salon de beauté de Frasers à Meadowhall.

// Un nouveau magasin Frasers de 65 000 pieds carrés a été confirmé pour le centre commercial Meadowhall, Sheffield

// C’est le premier site majeur signé depuis que le groupe Frasers de Mike Ashley a annoncé des plans pour Frasers

// Ouverture de la première phase au début de l’hiver 2020, le projet devant être achevé au printemps 2021

Le groupe Frasers de Mike Ashley ouvrira un nouveau magasin Frasers à Sheffield l’année prochaine, marquant la première signature majeure depuis que les plans du fascia des grands magasins ont été dévoilés récemment.

Le nouveau magasin Frasers «emblématique» de 65 000 pieds carrés, qui sera situé dans le centre commercial Meadowhall, devrait ouvrir ses portes en hiver cette année, et le projet devrait être terminé d’ici le printemps 2021.

Le magasin vendra des articles de mode et de style de vie de luxe sur deux niveaux, comprenant une salle d’accessoires, des zones de prêt-à-porter de rue et tendance, une maison Frasers interactive pour les articles ménagers et un bar à champagne et un café dirigés par des partenaires.

La Retail Gazette a contacté le groupe Frasers pour clarifier si le nouveau magasin Frasers remplacera son site House of Fraser existant à Meadowhall, qui est également à deux étages, ou si le nouveau concept de grand magasin serait situé ailleurs dans le centre commercial.

Frasers est la filiale de luxe de House of Fraser, que Sports Direct a acquis en août 2018 dans le cadre d’un accord d’administration de 90 millions de livres sterling.

Lorsque Sports Direct a officiellement changé de nom pour Frasers Group en décembre dernier, la spéculation était répandue depuis plusieurs mois que la société de Mike Ashley envisageait de transformer sept magasins House of Fraser en Frasers, dans le cadre de ses ambitions de transformer la chaîne de grands magasins en difficulté en «Les Harrods de la grande rue».

Une impression d’artiste du nouveau magasin de flanelle de Frasers à Meadowhall.

Actuellement, le vaisseau amiral de House of Fraser à Glasgow fonctionne sous le nom de Frasers, qui sera développé en le nouveau site phare du fascia haut de gamme.

Belfast, Liverpool et Wolverhampton ont également été confirmés comme sites pour de nouveaux magasins Frasers.

Cependant, le site de Meadowhall est le premier à être annoncé depuis que les plans pour le fascia Frasers ont été officiellement révélés à l’époque où Sports Direct a été rebaptisé Frasers Group.

La première phase de Frasers Meadowhall devrait ouvrir ses portes au public au début de l’hiver de cette année, proposant de la mode pour hommes et femmes, des accessoires haut de gamme, des chaussures, du prêt-à-porter et Frasers House.

Il marquera également l’ouverture d’un salon de beauté avec bar à cocktails et café, ainsi que des pop-ups de marque, des services de bien-être et des salles de soins, ainsi que des masterclasses et des vitrines de nouveaux produits.

La deuxième phase – ouverture au printemps de l’année prochaine – marquera l’arrivée au sein du magasin du détaillant de mode de luxe multimarques Flasels du groupe Frasers.

Frasers Group exploite actuellement 45 magasins Flannels à travers le Royaume-Uni, dont un flagship londonien récemment ouvert sur Oxford Street.

“[Frasers Meadowhall] est le premier site majeur signé depuis l’annonce de nos projets pour Frasers et nous sommes fiers d’avoir acquis une position aussi importante dans l’un des projets les plus avant-gardistes du Royaume-Uni », a déclaré Michael Murray, responsable de l’élévation du groupe Frasers.

«Nous nous engageons à offrir un nouveau magasin ambitieux qui incarnera l’avenir passionnant de Frasers, alors que nous cherchons à aller de l’avant avec des opportunités – y compris la progression de notre site phare à Glasgow, ainsi que de nouveaux magasins Frasers à Belfast et Liverpool. “

