Ouverture d’une boutique Aesop dans Seven Dials

Aesop a été fondée à Melbourne en 1987.

// Ouverture du nouveau magasin Aesop à Seven Dials, le West End de Londres

// Les 1412 pieds carrés abriteront des produits de soin de la peau, des cheveux et du corps de luxe

Le détaillant australien de soins de la peau de luxe Aesop s’apprête à ouvrir son nouveau magasin au Royaume-Uni dans le West End de Londres.

L’espace du détaillant ouvrira ses portes au 16, rue Monmouth, rejoignant une multitude de détaillants de beauté bien établis au sein de Seven Dials.

L’espace de 1412 pieds carrés abritera les soins de la peau, les cheveux et les produits corporels d’Aesop.

LIRE LA SUITE: Boots va lancer plus de salons de beauté dans 60 magasins au Royaume-Uni

«Les clients peuvent explorer et sélectionner parmi une gamme complète de produits de soins de la peau, des cheveux et du corps, distingués par des ingrédients botaniques et produits en laboratoire de la plus haute qualité», a déclaré un porte-parole d’Esop.

«Les consultants formés du magasin Seven Dials sont en mesure de fournir des conseils sur les produits les mieux adaptés aux besoins individuels.

«Aesop a été fondée à Melbourne en 1987 et propose aujourd’hui ses formulations superlatives dans des magasins de signature à travers le monde.

«Au fur et à mesure que l’entreprise évolue, un design méticuleusement pensé reste primordial pour la création de chaque espace.»

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette