Oxfam: un demi-milliard de personnes risquent de se retrouver sous le seuil de pauvreté

Un demi-milliard de personnes risquent de se retrouver en dessous du seuil d’extrême pauvreté en raison de la contraction de la consommation et des revenus choc pandémique.

C’est l’alarme lancée par l’ONG Oxfam dans le rapport “Dignité, pas misère”, selon cules progrès réalisés au cours des 10 dernières années dans la lutte contre l’extrême pauvreté risquent d’être annulés: dans certaines régions du monde, les niveaux de pauvreté reviendraient à ceux d’il y a 30 ans.

Les chiffres sont basés sur l’analyse de Institut mondial de recherche sur l’économie du développement (WUDER) de l’Université des Nations Unies et des chercheurs de King’s College London et Australian National University.

“Même les projections de laOrganisation internationale du travail (OIT) préfigure déjà un réduction globale des revenus du travail, principale source de subsistance individuelle, jusqu’à 3 400 milliards de dollars d’ici 2020. Des estimations qui pourraient empirer si le blocage économique se poursuivait avec le temps et si les niveaux d’emploi chutaient. À cela s’ajoute le manque de protections et de perspectives pour des millions de chômeurs et de travailleurs employés dans le secteur informel dans les pays riches comme dans les pays pauvres.

Il suffit de dire qu’à l’échelle mondiale, seul un chômeur sur cinq a accès à toute forme d’allocation de chômage et que jusqu’à 2 milliards de personnes travaillent dans le monde dans le secteur informel. La plupart se trouvent dans des pays pauvres où 90% des emplois sont informels, contre 18% dans les pays riches “, expliquent-ils d’Oxfam.

L’alarme se fait entendre au vu des réunions d’avril du FMI, de la Banque mondiale et des ministres des Finances du G20, qui auront toutes lieu par vidéoconférence.

Pour éviter cette catastrophe, l’organisation recommande une aide directe aux plus pauvres et un soutien prioritaire pour ppetites entreprises, conditionner les prêts aux plus grands aux mesures favorisant les populations vulnérables en plus de l’annulation de la dette des pays les plus pauvres.

la la propagation du coronavirus ne connaît pas de frontières géographiques, souligne la relation et ne fait pas de distinction entre les pays économiquement avancés, émergents ou en développement: cependant, il existe des inégalités extrêmes dans les capacités des différents pays du monde à protéger la vie et la santé de leurs citoyens et à contrer les conséquences socio-économiques dramatiques crise économique. L’ONU estime qu’environ la moitié de tous les emplois en Afrique pourrait être perdue.

En parlant d’Italie, le rapport d’Oxfam explique:

“Même avant l’urgence COVID, 25% des citoyens pensaient qu’ils ne pourraient pas faire face à une dépense imprévue de 800 euros sans s’endetter, et un tiers des familles ne disposaient pas des liquidités nécessaires pour vivre plus de trois mois sans tomber dans la pauvreté. Avec le choc sans précédent causé par la pandémie, il est essentiel que l’importante intervention de soutien du revenu mise en place avec l’arrêté Cura Italia, est structuré de manière à vraiment prendre en compte les différentes conditions économiques et je besoins différents des citoyens italiens, et élargi de manière à inclure les travailleurs domestiques aux nombreux travailleurs saisonniers, qui n’avaient pas encore travaillé cette année et, par exemple, font face à une saison touristique qui n’a jamais commencé, jusqu’aux employés parasubordonnés sans emploi et travailleur indépendant sans numéro de TVA le 23 février, en pensant également aux 3 millions de travailleurs avec des contrats non déclarés. Une partie substantielle et plus fragile de la population qui, sans aide immédiate, peut se retrouver sans présent ni avenir “.

À l’échelle mondiale, Oxfam demande au G20 et aux institutions financières internationales:

“aide la les pays les plus fragiles en suspendant les paiements relatifs à l’année en cours de la dette sans conditions, pénalités ou surcoûts que les pays en développement ont envers les pays créanciers, y compris l’Italie, comme l’ont demandé 155 organisations à travers le monde, et de promouvoir moratoire sur les paiements aux créanciers des particuliers dans les pays du G20 “, mais aussi de” garantir aux pays en développement 1 000 milliards de dollars de liquidités par le biais des réserves financières internationales “et de” mobiliser immédiatement et collectivement 500 milliards d’aide publique au développement pour renforcer les systèmes de santé des plus pauvres et leur permettre de faire face à la crise. ” Selon les estimations de l’organisation, “ces mesures, ensemble, peuvent augmenter immédiatement la capacité de dépenses des pays en développement pour environ 2 500 milliards de dollars”.