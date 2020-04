Pablo de la Peña: trois crises à un rythme rapide

Pablo de la Peña Sánchez Source: Courtesy

Les données et projections sur l’économie mondiale, et en particulier sur l’économie mexicaine, nous alertent sur un crise économique imminente Plus profond qu’en 2008 et 2009. Ce qui précède découle de la crise sanitaire que nous traversons depuis le début de cette 2020.

La Pandémie Covid-19 Il a rompu la chaîne d’approvisionnement, nuisant à la continuité de la production dans certains secteurs économiques, en particulier ceux qui dépendent principalement des fournisseurs mondiaux.

Pour sa part, la principale stratégie pour contenir la pandémie est rse cacher à la maison y minimiser indispensable sorties, shopping et mobilité.

Cela a épuisé ventes substantielles en secteurs économiques tels que le transport aérien et terrestre, les services touristiques, les restaurants, le commerce de détail (à l’exception de l’alimentation), la vente de biens durables, l’industrie de la construction, les services professionnels, entre autres.

De même, cette stratégie de confinement est réduction des opérations productifs d’une centaine d’entreprises dont les produits ne sont pas essentiels et, par conséquent, ne peuvent pas maintenir leurs activités et, par conséquent, n’auront pas de produits à vendre. Nous avons alors que le problème économique il est affecté à la fois par une baisse de la demande et une baisse de la production aggravée par une rupture de la chaîne d’approvisionnement.

Tout cela finira par se traduire par un augmentation du chômage, Parce que les entreprises ne seront pas en mesure de maintenir leur masse salariale longtemps si elles n’ont pas de ventes ou de fonds de roulement, et en outre, nous verrons une perte de revenu disponible des familles pour acquérir des biens essentiels.

En plus de ce qui précède, au Mexique, nous avons un grand pourcentage de la population qui dépend du secteur informel, c’est-à-dire, d’une part, qu’ils ne seront licenciés d’aucune entreprise, mais d’autre part ils perdront leurs sources de revenus en raison de la réduction de la dynamique de la mobilité quotidienne dans nos villes.

Dans conclusionD’ici la fin du deuxième trimestre de cette année, nous connaîtrons une forte baisse de la production de biens et services dans le pays et une perte du pouvoir d’achat des familles mexicaines.

Malheureusement, la crise économique et la crise sanitaire ne seront pas les deux seules crises auxquelles nous serons confrontés au Mexique. N’oublions pas que nous n’avons pas encore résolu le problème d’insécurité que nous traînons depuis plusieurs années. Selon les données du Secrétariat exécutif à la sécurité intérieure sur l’incidence des délits, les délits de juridiction commune ont augmenté de 3% par rapport aux deux premiers mois de 2019. La bonne nouvelle est que le nombre d’homicides a diminué de 3,6% dans ce pays. même période par rapport à l’année dernière.

Mais le fémicides augmenté de 17 pour cent et le total de crimes contre la famille ils ont augmenté de 14%; à ses côtés le trafic de drogue il a augmenté de 23%; et en particulier dans le CDMX, cette ligne a augmenté de 35% au cours des deux premiers mois de l’année. Ce qui est inquiétant dans tout cela, c’est que le chômage et la perte de revenu familial peuvent être des déclencheurs niveau d’insécurité plus élevé.

De plus, tout comme le secteur formel est touché par l’effondrement de la chaine d’approvisionnement; Les organisations criminelles seront très probablement également confrontées à des conditions plus difficiles pour transporter leur produit, le distribuer localement et internationalement et trouver des acheteurs. Cela me fait supposer que, comme toute entreprise, ils chercheront d’autres sources de revenus.

Le défi que nous avons dans le pays est énorme et il est essentiel de parvenir à une coordination efficace entre trois niveaux de gouvernement, les secteurs privé, institutionnel et commercial et la société organisée pour mettre en œuvre des stratégies de relance économique et sanitaire, ainsi que pour renforcer la sécurité dans nos communautés et maintenir l’ordre social.

Je pense que certains gouvernements locaux, municipaux et étatiques, prennent des mesures très appropriées et ciblées à cet égard, et le secteur des entreprises s’organise déjà malgré manque de soutien du gouvernement fédéral; mais j’ai très peur que nous voyons un gouvernement fédéral qui est submergé dans cette situation avec un manque d’alternatives selon une nouvelle réalité, et est plutôt obstiné à poursuivre un plan qui n’a rien à voir avec la nécessité de faire face à une reprise économique et sociale immédiate.