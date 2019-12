Pandora accueille Peter A. Ruzicka comme nouveau président du conseil d'administration

// Pandora engage Peter A. Ruzicka comme nouveau président du conseil d'administration

// Ruzicka a récemment été directeur général de la société norvégienne de biens de consommation Orkla ASA

// Il remplacera Peder Tuborgh

Pandora a nommé Peter A. Ruzicka comme nouveau président du conseil d'administration dans le but de renforcer son équipe de direction.

Ruzicka a récemment été directeur général de la société norvégienne de biens de consommation Orkla ASA, où il a passé cinq ans à la barre.

Il devrait rejoindre Pandora le 1er janvier 2020.

Ruzicka remplacera Peder Tuborgh, qui quittera ses fonctions de membre et de président du conseil d'administration le 31 décembre 2019.

Avant Orkla, Ruzicka était directeur général de plusieurs sociétés de vente au détail, principalement dans le secteur des produits de grande consommation, en République tchèque, en Slovaquie et dans les pays baltes.

Il a agi en tant que membre du conseil d'administration de Steen & Strøm ASA et Komplett AS, entre autres sociétés, et il est actuellement membre du conseil d'administration de Jotun A / S, une société norvégienne de chimie.

Plus tôt ce mois-ci, Pandora a encore renforcé son équipe de direction en nommant Carla Liuni, ancienne vice-présidente du marketing mondial et de la communication chez Bulgari, en tant que nouvelle directrice du marketing et membre de son équipe de direction.

