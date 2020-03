Pandora recherche 180 emplois de bureau dans un contexte de redressement

Tous les nouveaux chefs de cluster relèveront d’un nouveau directeur commercial, qui sera annoncé au deuxième trimestre de Pandora.

// Pandora supprime 180 emplois dans le cadre d’un remaniement majeur

// Les suppressions d’emplois affectent ses 3 bureaux régionaux dans le cadre d’une réorganisation stratégique mondiale en 10 clusters

// Il fait partie du plan de redressement plus large de Pandora et la nouvelle structure entre en vigueur le 2 avril

Pandora a décidé de supprimer 180 emplois dans ses trois bureaux régionaux pour une réorganisation mondiale stratégique dans le cadre de son plan de redressement plus large.

Le détaillant de bijoux danois a déclaré que les suppressions d’emplois interviendront après avoir réorganisé sa structure internationale en 10 grappes, avec deux grappes dans les Amériques, trois en Asie-Pacifique et cinq dans la région EMEA.

Chaque cluster sera dirigé par un directeur général, une décision qui verra trois hauts dirigeants régionaux perdre leurs titres.

En conséquence, le président de Pandora Asie-Pacifique, Kenneth Madsen, quittera le détaillant, tandis que le président de Pandora Amérique, Sid Keswani, deviendra président du cluster Amérique du Nord.

David Allen, actuellement président de Pandora EMEA, restera pour soutenir la mise en œuvre de Program Now – bien que Pandora n’ait pas précisé en quelle qualité.

La nouvelle structure internationale entrera en vigueur le 2 avril.

Tous les nouveaux chefs de cluster relèveront d’un nouveau directeur commercial, qui sera annoncé au deuxième trimestre de Pandora.

Le chef commercial sera chargé de superviser les clusters et d’améliorer les compétences de Pandora dans le commerce de détail en termes de merchandising mondial, de développement de magasins, de planification et d’exécution.

Pandora a ajouté qu’elle créerait deux unités commerciales mondiales – l’une pour se concentrer sur les produits de base tandis que l’autre se concentrera sur la conduite des innovations.

Le détaillant a déclaré que la restructuration coûterait 200 millions de couronnes danoises (22,89 millions de livres sterling) à l’entreprise, mais a déclaré que cela valait la peine des opérations plus rapides qu’il entend livrer en conséquence.

Dans son résultat annuel publié le mois dernier, Pandora a déclaré avoir achevé la première année de notre plan de redressement de deux ans.

Cela comprenait une relance à la fin de l’année dernière, ainsi que le déploiement d’une nouvelle conception de magasin, de nouvelles plateformes en ligne, des partenariats et des produits.

“Avec l’annonce d’aujourd’hui, nous rapprochons notre siège mondial de nos marchés locaux et des consommateurs, et nous nous assurons que les commentaires des consommateurs peuvent alimenter plus rapidement les créations de nouveaux concepts”, a déclaré le chef de la direction de Pandora, Alexander Lacik.

«La réorganisation réduira la complexité de l’organisation, permettra à Pandora de s’exécuter avec plus de rapidité et d’agilité, et ajoutera les capacités essentielles requises pour soutenir la croissance.»

La restructuration du leadership international intervient peu de temps après que Pandora ait nommé Carla Liuni au poste de directrice du marketing et Erik Schmidt au poste de directeur des ressources humaines.

