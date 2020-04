Panera vend maintenant des articles d’épicerie pour vous épargner des magasins bondés – .

La chaîne de restauration rapide et décontractée Panera Bread a annoncé une nouvelle initiative impliquant la vente de produits d’épicerie essentiels dans ses restaurants, afin que les acheteurs n’aient pas à braver les épiceries pendant la pandémie de coronavirus pour acheter des articles comme du pain, du lait et des produits .

Cela pourrait être une option plus pratique pour les acheteurs qui ont du mal à s’adapter aux changements d’épicerie comme la réduction des heures et la frénésie d’essayer de marquer des articles difficiles à obtenir comme le lait et le pain que les acheteurs ont accumulés depuis le début de l’épidémie de coronavirus.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Les épiceries à travers le pays restent l’un des rares endroits publics ouverts pendant la pandémie de coronavirus qui a mis l’économie américaine à l’arrêt et a forcé des changements dramatiques dans la façon dont les magasins font des affaires afin de répondre aux demandes des acheteurs – ainsi que de les garder sûr.

Les détaillants comme Walmart et Kroger ont réduit leurs heures de travail afin que les acheteurs n’aient pas autant l’occasion de s’y rassembler. Les deux chaînes limitent également le nombre de personnes qui peuvent être à l’intérieur d’un magasin à un moment donné. Pendant ce temps, la chaîne de restauration rapide et décontractée Panera Bread a annoncé mercredi une nouvelle offre qui pourrait fournir une solution aux acheteurs d’épicerie à la recherche d’un moyen meilleur et plus sûr d’acheter des produits essentiels: vous pouvez désormais le faire depuis Panera, via sa nouvelle initiative Panera Grocery.

Au lieu de vous sentir comme si vous risquiez votre sécurité dans une épicerie un peu bondée, vous pouvez désormais acheter les produits essentiels demandés de Panera comme le lait, le pain et les fruits. «Tirant parti du réseau d’approvisionnement en ingrédients propres de Panera, Panera Grocery se commande facilement sur l’application ou le site Web de Panera et est disponible via la livraison sans contact, Rapid Pick-Up®, Drive-Up et Drive-Thru, ainsi que par livraison sans contact. via Grubhub », a annoncé la chaîne.

Les articles actuellement disponibles via Panera Grocery comprennent des pains et des bagels frais (pain blanc classique; pain à grains entiers; baguette française; paquets de bagels), du lait et des produits laitiers (lait écrémé et 2% de gallons de lait dans les cafés participants; yaourt grec, yaourt Tubes; Fromage à la crème nature) et produits frais (pommes, avocats, myrtilles, raisins rouges et tomates mûres de vigne).

Voici ce que vous voyez lorsque vous recherchez ces articles dans la section Panera Grocery du site Web de la chaîne. J’ai choisi un magasin Panera près de chez moi, et cela me donne la possibilité d’acheter des agrafes comme celles-ci avec un robinet facile:

Source de l’image: Panera

Cela pourrait être une option plus pratique pour les acheteurs qui ont autrement été confrontés à plusieurs reprises à l’une des images emblématiques de l’ère des coronavirus – les étagères vides des magasins, car les acheteurs ont commencé à effacer l’inventaire d’articles comme le pain, le lait et le papier toilette dans les magasins à travers le pays.

À propos de la nouvelle option Panera Grocery, Niren Chaudhary, PDG de Panera, a déclaré dans un communiqué: «Des choix limités sur les étagères des épiceries au besoin croissant de limiter le nombre de voyages à l’extérieur de la maison, c’est un moment incroyablement stressant quand il s’agit de mettre des aliments sains sur la table, et nous savions que Panera pourrait nous aider. Grâce à ce nouveau service, nous pouvons vous aider à livrer de la bonne nourriture et des ingrédients frais de notre garde-manger au vôtre, en contribuant à un meilleur accès aux articles essentiels de plus en plus difficiles à trouver. »

Source de l’image: AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.