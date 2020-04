Panetta (Board ECB) est déséquilibré: non aux réponses asymétriques à la crise

La comparaison européenne sur le fonds de relance et i coronabond il n’est pas encore conclu, mais un message clair de la BCE parvient aux dirigeants européens les plus réticents aux solutions communes: agissez rapidement, sinon ils en paieront tous les conséquences. Même les pays jugés plus forts. Telle est la position exprimée par le membre italien du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, Fabio Panetta, dans un article qui ressemble à une position claire.

Réduire les coûts de financement pour les pays confrontés à l’urgence coronavirus, est la thèse de l’intervention de Panetta, ce n’est pas seulement une question de solidarité entre les pays: c’est une évaluation rationnelle pour contenir les coûts de la crise pour l’ensemble de la zone euro.

“Les inconvénients d’une réponse asymétrique sont évidents”, a écrit Panetta dans son discours publié dans Politico, “dans le contexte de la santé publique, si les pays sont obligés de révoquer prématurément les mesures de santé publique nécessaires parce que les coûts économiques du confinement sont trop élevé, le virus recommencera inévitablement à se propager et à nuire davantage à l’économie. “

Cela devrait également lever les antennes pour les pays qui pensent actuellement qu’une réponse partagée inutile: “Les économies de la zone euro sont étroitement interconnectées par le biais des chaînes d’approvisionnement, des connexions financières et des relations commerciales.

En conséquence, un effondrement d’une grande partie de la zone euro ralentira la croissance et l’emploi dans la région “, a écrit Panetta.

Une crise plus dangereuse que celles du passé

Pour aggraver la situation actuelle, par rapport à l’éclatement économique survenu en 2011-12 avec la crise de l’euro, de nouveaux facteurs interviennent. Les pays les plus forts ne pouvaient espérer équilibrer la baisse de la demande des pays européens en crise avec celle des autres secteurs de l’économie mondiale (USA ou Chine).

En effet, la crise induite par le coronavirus sur le demande c’est mondial. Selon Panetta, cela oblige les pays européens à s’appuyer plus que jamais sur le marché intérieur de l’UE19, qui représente 45% du PIB de la zone euro. De plus, les chaînes d’approvisionnement sont désormais intégrées “avec des taux de participation 60% supérieurs à ceux des entreprises américaines ou chinoises”. Cela amplifie les liens entre les différentes économies européennes.

Selon une analyse de la BCE citée par Panetta une baisse initiale de 5% du PIB dans l’une des principales économies de la zone euro se traduirait, pour l’ensemble de la zone, par une baisse de 7% pour l’ensemble de la zone.

Une baisse localisée de 15% dans une grande économie européenne deviendrait -20% au niveau de la zone euro.

“Ce n’est que si toutes les économies agissent avec la force nécessaire pour contenir la récession que la perte de PIB pour l’ensemble de la zone euro sera minimisée”, a déclaré le membre italien du directoire de la BCE.

Panetta a ensuite lancé un message voilé aux Pays-Bas et à l’Allemagne, les deux pays jusqu’ici les plus réticents à créer un fonds de recouvrement financé par les émissions de la dette commune européenne: “Si vous n’agissez pas maintenant, cela n’isolera pas les contribuables des coûts de cette crise. Bien au contraire: cela amplifiera ces coûts lorsqu’ils seront finalement réglés. “

Jusqu’à présent, les réponses politiques ont été insuffisantes. En fait, a souligné Panetta, la réponse en termes de dépenses publiques a été plus forte dans les pays les moins touchés par la pandémie.

Là où le coronavirus a fait le plus de mal, cependant, la réponse a été plus faible: “Cela semble être arrivé, en partie, car ces derniers pays craignent de ne pas pouvoir supporter le poids de la dette qu’une réponse optimale exigerait en revanche».

Il est clair que, sans les nommer directement, Panetta fait allusion aux plans de relance mis en place en Allemagne, très décisifs, avec les italiens relativement moins audacieux.

Les actions à entreprendre