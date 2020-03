Panique des coronavirus? Le super se prépare au bridge habituel

“Nous ne faisons pas d’achats de panique, nous venons faire le supermarché comme tous les 15 jours, rien de plus et rien de moins”, a expliqué un consommateur lors d’une tournée effectuée par Expansión.

En entrant dans le magasin grand format, il y a une table avec des serviettes désinfectantes et du gel antibactérien à l’usage des visiteurs, bien que ce dernier ne soit pas sur les étagères du magasin.

Les chaînes de magasins de gros, comme Costco ou Sam’s, ont vécu un vendredi régulier en termes d’afflux de consommateurs.

(Mara Echeverría)

Un des travailleurs a partagé qu’il n’y a pas d’afflux important de personnes, bien que la circulation sur le plancher des ventes devrait augmenter vers le week-end, qui est également un pont et une quinzaine de jours.

Dans le magasin, vous pouvez voir des étagères de papier toilette semi-vides et il y a une pénurie de gel antibactérien.

“Nous avons vu des achats de panique, et l’un des produits les plus rapides de nos jours est le lysol et l’alcool”, a déclaré le travailleur.

Plus de gens sont dans l’un des magasins au nord de la ville de Sams, la chaîne Walmart de magasins de gros au Mexique et en Amérique centrale.

Dans leurs chariots se trouvent divers produits, y compris des aliments et des vêtements préparés, ainsi que de grandes quantités de papier toilette et d’eau en bouteille.

“Nous n’achetons pas le coronavirus, nous allons attendre qu’ils déclarent la quarantaine et voir ensuite ce dont nous aurons besoin”, explique un client, qui attend dans la file d’attente du magasin pour payer.

Il n’y a pas non plus de gel antibactérien ici et, selon un employé du magasin, le manque de ce produit sur le plancher de vente sera pour très peu de temps.

“Le gel antibactérien est le plus demandé ces jours-ci, il s’est vendu quand ils ont parlé de la pandémie. Aujourd’hui, il n’y en a pas, mais demain il sera réapprovisionné”, a expliqué le travailleur.

Dans le format Supercenter, également de Walmart, il y a des gens qui font le garde-manger, mais il n’y a pas non plus de gens avec des chariots pleins de denrées périssables.

.