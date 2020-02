Paradoxe du travail: les entrepreneurs ne trouvent pas de personnel à embaucher. Les chiffres les plus demandés

Cela semble être un paradoxe. Pourtant, dans un système économique, comme celui italien, où le chômage reste élevé, il existe des entreprises, notamment dans le Nord-Est, qui continuent de rencontrer de nombreuses difficultés pour trouver du personnel, notamment du personnel qualifié.

Du traitement effectué parBureau d’étude du CGIA – sur les résultats qui sont ressortis de l’enquête menée sur les revenus programmés par les entrepreneurs en janvier 2020 par leUnioncamere-ANPAL, système d’information Excelsior – il apparaît que 32,8% des embauches attendues sont difficiles à trouver en raison du manque de préparation des candidats ou même de leur absence.

Un peu moins 500 000 embauches attendues en janvier prochain, 32,8% des entrepreneurs interrogés ont indiqué qu’ils auront probablement du mal à “couvrir” ces emplois (un peu plus de 151 300), dont 15,7% en raison du manque de candidats (un peu moins 72 500) et 13,8 pour cent pour une mauvaise préparation (environ 63 700).

“L’offre d’emploi est polarisante – dit-il le coordinateur du Bureau d’études Paolo Zabeo – d’une part, les entrepreneurs recherchent de plus en plus du personnel hautement qualifié, d’autre part, des chiffres caractérisés par de faibles niveaux de compétences et de spécialisation. Si pour les premiers les difficultés à trouver sont structurelles aussi en raison de la déconnexion qui s’est créée dans certaines régions du pays entre l’école et le monde du travail, les seconds, d’autre part, sont des profils que souvent nos jeunes refusent et seulement partiellement ils sont couverts par des étrangers. “

Dans le Nord-Est, la situation la plus compliquée

Au niveau provincial, les situations les plus problématiques émergent dans le Nord-Est. Si, dans la province de Gorizia, le personnel difficile à trouver représente 48,1% du nombre de salariés, à Trieste, il est de 45,5, à Vicence 44,6, à Pordenone 44,2, à Reggio Emilia le 42,7, à Trévise 42,3 et à Plaisance 40,5. Les professionnels les plus demandés dans le Nord et que la demande ne peut satisfaire sont les informaticiens, vendeurs et experts en marketing, designers, ingénieurs, cuisiniers, serveurs, métallurgistes et électromécaniciens.

“Cette année – dit le secrétaire Renato Mason – sur le marché du travail, l’emploi augmente au niveau national de 0,4%, même s’il est inférieur à 0,6 enregistré l’an dernier. Il y a donc le risque d’interrompre une tendance particulièrement favorable, notamment pour les jeunes qui, selon les données de l’Istat pour 2019, ont enregistré une baisse significative du taux de chômage, obtenue grâce aux bonnes performances de l’apprentissage qui reste le contrat le plus utilisé pour permettre aux moins de 25 ans d’entrer sur le marché du travail “.

Les chiffres les plus recherchés du Sud

Bien qu’au Sud la difficulté de “couvrir” les opportunités d’emploi offertes par les entreprises soit évidemment moindre que celle présente dans le Centre-Nord, le pourcentage moyen difficile à trouver est toujours de 27,5%, avec des pointes à 35,7%. Chieti, 34,4% à Teramo, 32,5% à Syracuse, 32,2% à Potenza, 31,7% à Taranto, 31,6% à L’Aquila et 30,6% à Cagliari.

En analysant la liste des professions difficiles à trouver, il ressort que dans toutes les principales provinces du Sud (Bari, Catane, Caserte, Foggia, Lecce, Messine, Naples, Palerme et Salerne), les entreprises peinent à trouver des cuisiniers, des serveurs sur le marché, d’autres professions des services touristiques et, en particulier, les conducteurs de moyens de transport ou les transporteurs routiers.

Quelque chose qui, il y a quelques décennies, était impensable. Depuis quelques années cependant – souligne le CGIA – les jeunes ne veulent plus être conducteurs de véhicules lourds, à la fois parce que le coût d’obtention d’un permis C ou D et de la “carte de qualification conducteur” (CQC) a une dimension importante qui elle oscille entre 2 500 et 3 000 euros, à la fois parce que c’est un métier extrêmement fatigant. Les heures de conduite sont souvent accompagnées de celles nécessaires pour achever les opérations de chargement et de déchargement des marchandises transportées.

La difficulté de trouver des dieux chauffeurs de camion c’est l’une des nombreuses contradictions qui caractérisent ce secteur qui, rappelons-le, a perdu près de 25000 propriétaires au cours des 10 dernières années, même s’il est difficile aujourd’hui de trouver, même dans le Sud, des jeunes désireux de commencer à conduire un camion en tant qu’employés.

«Plus généralement, cependant, notre marché du travail présente un grand paradoxe cil ne se trouve pas parmi nos principaux concurrents en Europe. Bien qu’ils comptent parmi les diplômés et diplômés les plus faibles de tous les pays de l’UE, les travailleurs sous-employés en Italie représentent un peu moins de 6 millions, 24,2% du total des salariés et 35% des diplômés employés et diplômés “écrivent les experts du Bureau des études de la CGIA.

Ces dernières années, ce phénomène a augmenté pour 2 raisons:

1) pour travailler, de nombreuses personnes ont accepté un emploi moins qualifié que leur diplôme;

2) «inadéquation» existant entre les compétences requises et celles possédées.

Cette spécificité provoque une fort désintérêt et faible motivation pour leur travail qui a des effets très négatifs sur la productivité du système économique. Un résultat qui s’explique également par le fait qu’en Italie, malgré peu de diplômés, la majorité est dans les matières humaines ou sociales difficiles à dépenser sur le marché du travail, alors que nous n’avons pas un nombre suffisant de diplômés dans les matières scientifiques (mathématiques, physique, chimie, etc.) qui, en revanche, sont très recherchés, notamment par nos moyennes et grandes entreprises.