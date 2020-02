Parce que le conseiller financier d’aujourd’hui doit être préparé et éduqué

13 février 2020, par Alessandra Caparello

Parmi les grands défis auxquels le conseil est appelé aujourd’hui, une position de leader est sans aucunenrichissement culturel. Qu’est-ce que cela signifie? De nos jours, le consultant de confiance doit être en mesure de protéger le client prudent mais inattendu et tous ses proches, ce qui signifie que le professionnel doit être éduqué et préparé non seulement pour les finances.

À ce jour, la préparation financière n’est plus suffisante pour un consultant car il doit savoir comment fonctionne la tête de son client et le monde dans lequel lui et sa famille évolueront. Le conseil doit avoir une base culturelle solide à 360 degrés, capable de donner au professionnel une vision globale du monde global et de toutes ses facettes illimitées.

Jeunes générations non préparées

Un concept aussi fondamental puisque nous assistons à la changement générationnel d’une plus grande richesse dans l’histoire de l’Italie avec environ 10 mille milliards d’euros d’économies qui passeront aux nouvelles générations. Mais ces nouvelles générations ne semblent pas particulièrement cultivées. Selon le test Pisa-OCDE de 2018, le score moyen des adolescents italiens de sexe masculin en lecture était de 464 (moyenne OCDE 475) et celui des filles de 489 (OCDE 505). Et cela malgré le fait qu’aujourd’hui ils ont à leur disposition ce formidable catalyseur de l’actualité qu’est Internet et sur lequel ils passent en moyenne 190 minutes par jour.

D’où la nécessité de préserver cette richesse, éventuellement de l’augmenter, ainsi que le capital humain des clients. Pour cette raison, l’augmentation du capital humain doit également passer par la culture.

Mais croître en capital humain, c’est aussi comprendre comment fonctionnent les peurs et savoir penser par soi-même. Comme l’indique Paolo Legrenzi, professeur émérite de psychologie à l’Université Ca ’Foscari de Venise:

Si la culture à l’avenir n’augmente pas face à cette image complexe, la les responsabilités des consultants augmenteront.

Pour plus d’informations, voir le dossier “Les nouveaux défis du conseil” publié dans le magazine Wall Street Italia de février 2020.

