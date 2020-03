Parlez-vous avec vos employés de leur avenir? Comment faire un plan de carrière

Par conséquent, nous vous expliquons ici comment élaborer un plan de carrière:

Définir des objectifs

Il est très important d’être clair sur ce que vous voulez réaliser, que vous soyez un employé ou un employeur. Planifiez, écrivez les étapes et les activités pour atteindre ces objectifs. Suivez ce plan d’itinéraire et évaluez-le constamment.

«Les affaires sont un investissement: plus vous êtes prêt à donner, plus vous recevrez de récompense. Mais comme tout le reste dans la vie, il est important d’être engagé, prêt à donner ces 101% et à travailler dur pour pouvoir tracer un chemin qui mènera votre projet vers le succès », recommande Juana Ramírez, partenaire fondateur de l’Association des entrepreneurs du Mexique (Asem ).

Construire une carte

Il est important que les recruteurs rencontrent le chef direct pour créer ensemble une «carte de carrière». En tant qu’employeur, vous devez savoir ce que vous voulez pour votre entreprise; Et en tant qu’employée, que voulez-vous d’elle? La mobilité interne fait également partie du projet de carrière.

«Il est très important que lorsque vous construisez cela, vous vous demandez quelle est la raison d’être de chaque poste, que me donnerez-vous, de quoi a besoin la personne qui l’occupera et jusqu’où cette personne peut-elle aller. Le meilleur est la sincérité des deux parties, pas des choses prometteuses qui ne seront pas remplies et des accords », a déclaré Condomí.

Gérer les attentes communes

Quelle est la population de votre main-d’œuvre? Que recherchez-vous et avez-vous besoin? Quels résultats commerciaux attendez-vous? De quelles personnes avez-vous besoin pour obtenir ces résultats? Sauveur de Antuñano, directeur des ressources humaines d’Adecco Mexico, conseille de concentrer les efforts sur la correspondance que les gens font avec l’entreprise, et vice versa.

«La prochaine étape consiste à faire une analyse des talents. Ne pas le faire entraîne un problème plus important, car vous ne saurez pas qui devrait être dans une position clé de cette cartographie précédemment construite », dit-il.

