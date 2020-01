Part américaine 2020, le potentiel de croissance moyen est attendu à 5,5%

La moyenne des prix cibles assignés par les analystes aux entreprises américaines confirme la perspective que, cette année, le potentiel de croissance des actions américaines sera bien inférieur à celui enregistré en 2019. Si fin 2018, le prix cible moyen, calculé par Groupe d’investissement sur mesure à travers une analyse ascendante, il a décrit une augmentation potentielle de 24% à la fin de 2019, il est limité à un beaucoup plus maigre + 5,5%. En 2019, cependant, les choses se sont encore mieux déroulées que prévu: le S&P 500 a terminé l’année avec une performance de 29% (la meilleure année depuis 2013).

“technologie, les soins de santé, les services publics, les services financiers et les produits de première nécessité sont inférieurs à 5% de leur prix cible, ce qui représente une nette différence par rapport à l’année dernière lorsque les parts étaient inférieures de 10 à 20% que leurs objectifs de prix », a écrit Bespoke dans une note aux clients.

En 2019, l’un des secteurs les plus performants a été, encore une fois, le secteur technologique: les données du Nasdaq 100 et du Nasdaq Composite en témoignent, dont les progrès en 2019 ont atteint 38% et 35,2% (contre 29% du S&P 500). Selon les données de Bespoke, les analystes auraient donc réduit leur vision largement haussière de ce secteur.

Les producteurs de produits de première nécessité, le secteur financier et le secteur des services publics sont les trois secteurs avec les plus faibles augmentations potentielles, moins de 3%.

De l’autre côté, il y a le secteur énergétique qui, après une année 2019 décidément difficile, est désormais la plus prometteuse avec un objectif de cours supérieur de 15,2% à la valeur des actions de fin d’année.

Dans le même temps, les recommandations “d’achat” sur les actions sont passées de 55,4% du total à environ 50%, signe de l’optimisme très prudent des analystes. Ici aussi, le secteur de l’énergie est le plus recommandé, avec un pourcentage de note «achat» à 64,2%.

Une course qui s’est poursuivie en début d’année

Alors que les prévisions pour la fin de 2019, comme nous l’avons vu, se limitaient à une hausse potentielle de 5,5%, les principales listes de prix américaines ont continué de battre des records au cours des premières semaines de la nouvelle année. Le 10 janvier, le Nasdaq 100 a clôturé sur de nouveaux sommets historiques, atteignant 9 019 points, soit environ le double du niveau atteint avant le déclenchement de la crise de 2000. La veille, le S&P 500 avait enregistré les nouveaux sommets historiques, atteignant 3274. S&P 500 points Dès novembre, la Bourse américaine a connu la meilleure (et la plus longue) phase haussière de tous les temps avec une performance de 468% depuis mars 2009.

Actuellement, le S&P 500 a augmenté de 1,07% depuis le début de l’année, tandis que le Nasdaq 100 a déjà augmenté de 2,67%.