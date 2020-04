Passeport d’immunité blockchain – TREND CRYPT

La mise en quarantaine due au coronavirus a causé un grand tort à notre société. Garder plus de 2 milliards de personnes dans le monde dans une distanciation sociale et mettre la planète entière au bord d’une récession mondiale, sans précédent depuis la crise de 1929. Par conséquent, Oracle et Vottun travaillent sur un passeport pour Immunité blockchain, afin de réactiver nos pays.

Les effets de la quarantaine

Il n’y a pas de pays au monde qui ne soit plus ou moins touché par le Coronavirus. Menant à la perte de milliers de vies humaines, ainsi qu’à la paralysie pratiquement totale de nos économies.

Étant donné que les seules mesures possibles pour lutter contre le COVID-19, avant la création d’un vaccin, sont l’éloignement social et la quarantaine. Cela empêche les travailleurs d’accéder à leur emploi dans les entreprises.

Par conséquent, un arrêt de facto des activités productives et commerciales est établi. Surtout dans les secteurs qui ne disposent pas de flexibilité pour le travail à distance, comme le font les sociétés Blockchain.

Cela génère déjà de gros dégâts économiques, en particulier dans les secteurs les plus vulnérables. Eh bien, ce sont les travailleurs autonomes, informels et ceux qui ont un emploi instable, les premières victimes économiques de la pandémie. Avec des millions de licenciements dans le monde et la menace d’une récession aux portes de l’économie mondiale.

Cependant, comme dans pratiquement tous les secteurs, la technologie Blockchain peut aider à remédier à cette situation. Surtout s’il est possible de créer et de mettre en œuvre le soi-disant passeport d’immunité Blockchain. Une solution qui mettrait la population économiquement active au travail, dans un délai relativement court.

Le passeport d’immunité de la blockchain pourrait être un moyen de lutter contre le coronavirus

Un passeport Blockchain pour lutter contre COVID-19

L’idée d’un passeport d’immunité Blockchain est développée conjointement par Oracle et Vottun. Deux entreprises cherchent à créer un certificat protégé sur une blockchain, ce qui peut démontrer qu’une personne est immunisée contre le coronavirus.

Il pourrait être rapidement vérifié par toute personne disposant d’un téléphone capable de scanner un code QR. Permettre à ceux qui ne sont pas menacés par le virus de reprendre leur travail. Ce qui relancerait l’économie et, espèrent ces entreprises, éviterait une crise économique très profonde.

Tout cela serait possible grâce à l’utilisation de la technologie Blockchain. Ce qui garantirait la sécurité des données des citoyens au sein de ces blockchains. Faire de cette idée, même si elle n’est pas mise en œuvre à grande échelle, une démonstration des capacités de la Blockchain. Nous avons donc décidé d’en faire nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

