Paul Ralph, consultant indépendant en édition pédagogique – Econsultancy

Paul Ralph est consultant en marketing dans le secteur de l’édition pédagogique (vous pouvez consulter son site Web ici).

Lorsque j’ai lancé un appel au groupe de messagerie Econsultancy’s Guild, pour demander à nos abonnés comment leur vie professionnelle a changé au cours du dernier mois, Paul a rapidement offert ses réflexions.

Voici ce qu’il avait à dire sur le marketing dans la nouvelle normalité…

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis un consultant indépendant en marketing spécialisé dans les secteurs de l’édition pédagogique et de l’enseignement de l’anglais.

La majeure partie de mon travail porte sur des questions de marketing stratégique. Par exemple, mes missions les plus récentes ont inclus:

Conseils sur la structure organisationnelle / les futures capacités de marketing

Élaboration d’une stratégie mondiale de partenaires de distribution pour un produit éducatif numérique

Revoir la stratégie globale pour un secteur spécifique sur la base d’une vue sur 5 ans des tendances dans l’éducation / la technologie / le marketing, etc.

Comment votre journée type a-t-elle été affectée à court terme par la pandémie?

D’août à décembre 2019, je n’avais pas de travail rémunéré à venir (sans raison particulière bien que la pause soit la bienvenue). Puis, à partir de janvier de cette année, les choses ont recommencé à monter. Jusqu’à la pandémie.

La pandémie m’a obligé à annuler les réunions en face-à-face et la grande conférence des enseignants à laquelle j’aurais assisté en avril a été annulée. Cela a été, au cours des années précédentes, mon événement de réseautage le plus précieux, et généralement une ou plusieurs missions importantes sont le résultat direct des réunions tenues avec les exposants à la conférence.

Le grand changement pour moi n’est pas que je travaille à domicile comme je suis habitué à ça. C’est que mes clients (directeurs marketing, chefs du marketing) travaillent à domicile, tout comme leurs clients (responsables de l’éducation, enseignants et apprenants). Non seulement ils s’adaptent aux changements impliqués dans le travail à domicile, mais ils doivent respectivement faire face à l’impact plus profond sur l’entreprise et s’adapter à une nouvelle façon d’enseigner et d’apprendre. Ceci est avant de considérer les stress sociétaux plus larges et les défis ou tragédies personnels; l’Espagne et l’Italie sont les deux principaux marchés des manuels d’enseignement de l’anglais publiés au Royaume-Uni.

À cette époque de l’année, je me concentre généralement sur la recherche de nouvelles affaires, soit en approchant des clients existants, soit en en recherchant de nouveaux. À la suite de la pandémie, mes attentes ont changé et je ne pense pas que j’obtiendrai de contrats payés dans les prochains mois. Mon objectif principal est de rester en contact avec les clients existants s’ils le souhaitent au cours de cette période et d’apporter un soutien là où je le peux.

J’apprécie que toutes les entreprises ou les pigistes n’aient pas le luxe de suivre cette approche. Il convient de souligner que ce travail n’est pas ma principale source de revenus et bien que mon objectif soit de rester actif, il n’est pas essentiel pour ma sécurité financière de gérer une entreprise à temps plein.

Quels sont vos outils et techniques préférés pour vous aider à faire votre travail en ce moment?

J’ai l’habitude de travailler à domicile et d’utiliser les mêmes outils de base qu’auparavant. Ordinateur portable, téléphone, Skype, etc. Je suis généralement conforme aux modes de communication établis de mes clients, que ce soit Skype ou Google Hangout ou autre. Je n’ai pas encore essayé Zoom. J’ai trouvé les conseils du récent webinaire sur le travail à distance d’Econsultancy utiles et j’ai partagé les détails avec les contacts clés.

Quelles tendances avez-vous constatées ces dernières semaines dans votre secteur?

Dans l’édition pédagogique, les spécialistes du marketing se concentrent sur la fourniture d’un contenu gratuit de qualité destiné à soutenir les enseignants, les apprenants et les parents dans l’enseignement et l’apprentissage en ligne. Ce contenu se compose de vidéos, de blogs, de webinaires et d’idées de cours. Il est généralement mis en évidence sur la page d’accueil du site Web et présenté via les plateformes de médias sociaux existantes.

La plupart des manuels ont maintenant un composant d’apprentissage en ligne conçu pour les devoirs sinon une version complète du livre électronique. Veiller à ce que les enseignants et les apprenants soient aidés à faire le meilleur usage de ces outils numériques est une priorité et il existe des preuves d’un engagement accru avec ces ressources depuis le verrouillage.

Les événements de développement professionnel en face à face, les conférences d’enseignement, les visites d’auteurs, etc. ont tous été annulés et, encore une fois, il est prouvé que l’engagement dans les webinaires et les conférences électroniques a augmenté. Les dizaines de milliers de visites de vente dans les écoles normalement prévues dans le monde à cette période de l’année ont été remplacées par des visites téléphoniques lorsque cela était approprié ou possible.

Ce sont des réponses très sensibles centrées sur le client à la crise actuelle, mais aussi relativement tactiques. L’élaboration des implications à plus long terme de la pandémie est un défi dans l’édition éducative comme dans tous les secteurs.

Alors que de nombreuses marques grand public connaîtront une baisse immédiate et néfaste des ventes (par exemple vêtements, hôtels, compagnies aériennes), les conséquences de la crise actuelle sont très perturbantes pour l’édition pédagogique mais, l’impact est ressenti différemment en raison de la nature cyclique des achats modèles, liés à l’année académique.

Les éditeurs éducatifs grand public dépendent fortement des ventes de manuels imprimés vendus en grande partie par des grossistes tiers (nationaux, régionaux). La durée du verrouillage et la résilience de ces partenaires de distribution hors ligne – ainsi que leurs réseaux de libraires – seront déterminantes pour déterminer la gravité et la profondeur de la crise. L’activité des manuels scolaires (en particulier en dehors du Royaume-Uni) est cyclique, avec une énorme partie des ventes annuelles souvent condensée en une saison de ventes locales de rentrée scolaire de 2-3 semaines (généralement septembre / octobre en Europe).

La gestion de la chaîne d’approvisionnement, des niveaux de stock, des relations avec les partenaires et de la distribution des manuels imprimés – ainsi que les hypothèses sous-jacentes (les écoles seront-elles ouvertes ou fermées, que ce soit pour retarder les lancements ou pour continuer) seront les plus grands défis commerciaux rencontrés (à mon avis ). Sur les marchés les plus touchés, il est difficile d’imaginer que les lancements de nouveaux produits ne seront pas retardés. Veiller à ce que l’enseignement et l’apprentissage puissent reprendre au cours de la nouvelle année académique avec les bonnes ressources pédagogiques soit physiquement en place, soit disponibles et correctement soutenues en ligne.

Quels changements apportez-vous pour aider votre marque à mieux comprendre comment les gens se sentent et vivent la pandémie?

Ma position de départ est que je ne m’attends pas à décrocher de nouveaux contrats au cours des prochains mois. Si je le fais, ce sera un bonus inattendu.

Je me concentrerai sur mes clients et contacts existants et je leur ferai savoir (par e-mail personnel) que je suis là pour écouter s’ils veulent parler ou disponible s’ils ont juste besoin d’un chat pour interrompre la journée.

Je suis prêt à être généreux avec mon temps si c’est ce que le client veut ou a besoin, mais je ne les poursuivrai pas de manière agressive. Lorsque j’ai des outils ou des idées utiles à partager (comme le webinaire de travail à distance Econsultancy – je vais le transmettre).

Je pense que l’humilité est importante ici. En tant que directeur des ventes / directeur marketing / membre du conseil d’administration, je n’ai jamais vécu ce que mes collègues vivent actuellement. Donc, même si je peux prêter une oreille attentive, j’ai autant, sinon plus, à apprendre d’eux maintenant qu’ils ne le font de moi.

Quelles entreprises vous ont impressionné depuis l’épidémie?

Je pensais que l’article de Mark Ritson In Marketing Week était intéressant à cet égard. Les entreprises doivent trouver un équilibre entre la viabilité financière et le devoir de diligence envers leurs employés et en gardant une forte orientation client et de l’empathie. Il faut également être sensible aux parties prenantes (notamment les fournisseurs et les partenaires de distribution) et à toute question sociétale plus large.

J’ai été impressionné par la flexibilité des entreprises locales de ma région à se réinventer: les restaurants fournissent soudainement la livraison à domicile, les grossistes en alimentation livrent directement aux consommateurs (les écoles et les hôtels sont tous fermés), les commerçants locaux du marché des fruits et légumes livrent des boîtes de légumes à votre porte d’entrée. Ils ont tous dû se transformer du jour au lendemain en opérations de vente directe, souvent avec peu ou pas de systèmes de boutique en ligne ou de commerce électronique en place. Le fait d’être lié à des pages communautaires locales (Facebook et Next Door) les a aidés à diffuser leur message de manière virale.

Au Royaume-Uni, la réaction des citoyens à l’appel du gouvernement à des volontaires a été remarquable. Il est bon de voir certaines entreprises faire leur part, que ce soit des entreprises de cosmétiques mettant de côté la capacité de production de désinfectant pour les mains, des entreprises de mode fabriquant des masques et des gommages, ou des éditeurs universitaires libérant l’accès à tous les documents de recherche pertinents pour Covid-19. Voir Tesco faire un don pour soutenir les banques alimentaires via le Trussell Trust est également un exemple d’entreprise ayant une vision sociétale plus large.

Je pense que les efforts des éditeurs pédagogiques pour soutenir les enseignants, les parents et les apprenants avec des ressources d’apprentissage à domicile sont une réponse décente et sensible au client (voir Pearson, Cambridge University Press, Oxford University Press).

À quoi ressemble la planification et la stratégie à long terme de votre marque?

Je vais essayer de comprendre quels seront les impacts à plus long terme sur la société et l’édition éducative. Il est possible que la numérisation de l’édition, qui progresse progressivement depuis au moins une décennie, connaisse un changement permanent. De même, la relation entre le marketing et les agents commerciaux / éducatifs sur le terrain évoluera, les MQL devenant de plus en plus importants et le parcours client se produisant en ligne et pour un plus grand pourcentage de clients.

Si ces hypothèses sont correctes, quel rôle puis-je jouer pour aider mes clients dans leur voyage? De quels changements ai-je besoin pour mon offre? Est-ce quelque chose que je peux livrer seul? Dois-je étendre mon réseau de partenaires?

Quels conseils donneriez-vous à un agent de commercialisation en ce moment?

Restez en sécurité, restez sain d’esprit, demandez de l’aide si vous en avez besoin.

Pensez client (toujours).

Leaders: préparez-vous à faire de gros appels le plus tôt possible.

Tous les spécialistes du marketing: soyez prêts à être flexibles (état d’esprit, responsabilités, méthodes de travail).

Soyez plus prudent que jamais autour de la messagerie – bien que prudent ne signifie pas solennel.

