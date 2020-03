Paxful devient la première plateforme P2P à s’associer à Chainalysis

La plateforme d’échange P2P Paxful a déployé les outils logiciels de recherche de crypto-monnaie et d’intelligence transactionnelle de Chainalysis, ont annoncé les sociétés dans un communiqué de presse publié le 23 mars.

L’accord Paxful permettra à Paxful d’utiliser l’outil Chainalysis KYT (Know Your Transaction) pour surveiller les transactions de crypto-monnaie de votre plateforme en temps réel. De plus, l’alliance représente un virage à 180 ° pour Chainalysis, l’un des développeurs de systèmes d’analyse d’écosystème de crypto-monnaie les plus éminents de l’industrie et un partenaire régulier des maisons de bourse, des gouvernements et des entreprises privées.

La signature Je n’ai jamais signé de contrat avec une plateforme peer-to-peer (P2P) Étant donné que celles-ci étaient considérées comme des entreprises très risquées avec lesquelles faire des affaires, a déclaré le vice-président des produits de la chaîne de chaine, John Dempsey, qui rappelle qu’avant, ils considéraient catégoriquement les maisons de bourse P2P comme une catégorie à haut risque.

Dans un modèle P2P, les participants déplacent les crypto-monnaies directement entre leurs portefeuilles sans qu’aucune institution financière intermédiaire ne traite leur transaction. Cela représente la façon la plus pure de faire des échanges avec des crypto-monnaiesDepuis, Bitcoin était, après tout, considéré comme un réseau P2P décentralisé.

Cependant, les maisons d’échange P2P sont généralement très flexibles avec la conformité réglementaire, a déclaré Maddie Kennedy, directrice du marketing de Chainalysis. Certains ignorent les règles “Connaissez votre client” (KYC) en permettant à leurs utilisateurs de trader sans posséder de compte, laissant de côté les identifications requises par la loi.

Un tel fait a nui à la réputation de ce type de plates-formes et a rendu Chainalysis réticent à s’associer à une maison d’échange P2P. “C’est un risque de réputation pour nous”, a déclaré le directeur Dempsey, qui rapporte que Paxful a approché Chainalysis à la recherche d’outils d’enquête. La compagnie a conclu un partenariat après avoir constaté que Paxful avait “transformé son modèle commercial pour prioriser la conformité”, selon Kennedy.

La responsable de la conformité de Paxful, Lana Schwartzman, a noté que le bureau de change commencé à apporter des changements autour de KYC au début de 2019Après avoir réalisé que leur avenir dépendait du respect des mesures réglementaires à la lettre. Plus tôt cette année-là, le co-fondateur de Paxful, Ray Youssef, avait déclaré à un média que le bureau de change “restructurait complètement ses procédures KYC”.

Cependant, les principaux acteurs de l’industrie des crypto-monnaies sont les maisons de change centralisées. Binance, l’un des partenaires de Chainalysis, a déplacé plus de 800 millions de dollars en bitcoins au cours des dernières 24 heures, selon BitWise. Au cours de la dernière semaine, Paxful n’a pas traité plus de 30 millions USD.

Version traduite de l’article de Danny Nelson, publiée sur CoinDesk.