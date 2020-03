Payer avec une carte de débit au Venezuela prend 46 secondes, combien de temps dure le bitcoin?

Faits saillants:

La firme Ecoanalítica a mené une étude dans laquelle elle a comparé les méthodes de paiement des Vénézuéliens.

L’économiste Asdrúbal Oliveros a déclaré que le paiement en espèces est inefficace.

Une enquête menée par la firme Ecoanalítica a conclu qu’en moyenne, effectuer un paiement au Venezuela avec une carte de débit, en bolivars, prend environ 46 secondes, tandis que payer en espèces prend deux minutes à 16 secondes. Les résultats sont le résultat de mesures effectuées sur 15 952 transactions dans 258 établissements dans 10 villes du pays, entre le 9 et le 15 février de cette année.

Sur ces chiffres, l’économiste Asdrúbal Oliveros, associé et directeur du cabinet de conseil, a souligné que la dollarisation des transactions au Venezuela est très inefficace en raison du temps que les citoyens doivent attendre. L’exécutif a suggéré que ces retards dans le traitement des dollars en espèces pourraient être l’occasion pour les banques de proposer des solutions qui accélèrent les paiements en devises étrangères, car il s’agit d’un “processus difficile à inverser”.

Compte tenu de ce scénario de paiements avec plusieurs devises dans diverses régions du Venezuela, en raison de la débâcle du Bolivar en tant que monnaie nationale, la question se pose combien de temps prend une transaction avec le bitcoin? La réponse n’est pas une et dépend de plusieurs facteurs techniques et du réseau Bitcoin en tant que tel.

Pour mettre en contexte ce qui se passe, nous devons expliquer que Les paiements par carte de débit ou de crédit sont traités par des sociétés telles que Visa ou Martercard, entre autres, qui offrent des services centralisés, c’est-à-dire que les opérations sont effectuées à travers une base de données qui concentre tout le traitement de l’information. Avec Bitcoin, l’inverse se produit, le traitement des transactions est effectué de manière décentralisée avec un registre distribué.

Dans Bitcoin, en tant que système numérique, il est nécessaire que l’opération soit confirmée par le réseau de nœuds avant d’être réglée, non par une seule autorité, comme avec les banques, mais par des mineurs numériques chargés de vérifier le transfert de valeur et l’enregistrer dans un bloc de la blockchain, ce qui assure la transaction et évite de doubler les dépenses en priorité plutôt qu’en vitesse, par exemple.

En théorie, la première confirmation prend 10 minutes, mais ce temps peut être étendu à 60 minutes ou plus selon l’état du réseau, car il reçoit des milliers de transactions toutes les heures.

Le travail des mineurs est rémunéré par une commission en bitcoin (BTC) qui est octroyée pour la capacité de traitement qu’il offre au système, Plus la commission qu’un utilisateur est prêt à payer est élevée, plus le mineur est susceptible de traiter l’opération. Si la commission est faible, le transfert peut prendre des jours pairs. Dans tous les cas, les opérations non confirmées restent dans la mempool Bitcoin jusqu’à ce qu’elles soient traitées.

«La commission est calculée en fonction de propriétés telles que la quantité de données dans la transaction et sa récurrence. Par exemple, si vous recevez un grand nombre de petits montants, les frais d’expédition seront plus élevés. Ces types de paiements peuvent être comparés à ceux d’un restaurant utilisant uniquement des cents. Dépenser rapidement de petites fractions de vos bitcoins nécessitera également une commission. Si vos activités suivent le schéma habituel des transactions normales, les commissions devraient être très faibles », explique bitcoin.org sur le site.

Si la transaction a déjà été envoyée et que l’utilisateur doit accélérer le processus, il existe l’option Remplacer par des frais (RBF) ou «Remplacement par commission» en espagnol, qui propose divers portefeuilles Bitcoin. C’est une alternative dans laquelle l’opérateur augmente la commission à payer pour que les mineurs incluent la transaction dans le bloc suivant. Encore une fois, le temps d’attente peut varier, mais il est plus court que le transfert d’origine.

Dans un scénario hypothétique dans lequel une transaction avec bitcoin prend 30 minutes, au cours de cette période, 39 paiements par carte de débit pourraient être effectués dans un établissement au Venezuela et 13 autres paiements en dollars en espèces, en tenant compte de Données écoanalytiques. Un autre aspect à mentionner est celui des processeurs de paiement ou des points de vente de crypto-monnaie qui, dans de nombreux cas, fonctionnent sans confirmation, mais les frais d’exploitation sont généralement élevés.

Il existe des services tels que LocalBitcoins qui attendent trois confirmations de réseau pour mettre à jour la réception des fonds, par exemple. Cependant, certaines entreprises considèrent qu’une opération est sûre avec un minimum de six confirmations. D’autres attendent une seule confirmation et considèrent que c’est fait. Il y a des cas comme celui du fournisseur de recharge Bitrefill où si l’utilisateur choisit une commission élevée, les commandes de moins de 200 $ sont livrées sans attendre de confirmation.

Réseau Lightning

Afin de minimiser le temps d’attente pour une transaction avec bitcoin, la deuxième proposition de couche sur le réseau, appelée Lightning Network, est développée. Ce n’est qu’une solution pour que les opérations soient effectuées presque instantanément. En principe, le système n’a pas besoin de confirmations de bloc, car les opérations sont effectuées en dehors de la blockchain via des canaux de paiement.

Cette transaction signifie que les deux parties engagent des fonds signés à une adresse spécifique à plusieurs signatures (2 sur 2) et paient ensuite entre elles. Par la suite, cette opération est propagée à la blockchain, laissant le canal ouvert pour de nouvelles transactions.

Un aspect à souligner est que dans le réseau Bitcoin, la sécurité prévaut plus que la vitesse. Cela signifie que chaque utilisateur assume un niveau de risque pour accepter un transfert sans confirmation ou avec six confirmations, par exemple. Autrement dit, chaque opérateur a une pondération particulière sur cet élément, il est donc peu probable que quelqu’un accepte un virement de 1 million de dollars sans aucune confirmation.

Il ne serait pas approprié de proposer un moment précis de la durée d’une transaction avec Bitcoin, car plusieurs facteurs ajoutent des minutes à l’opération. Cela inclut également si le portefeuille utilise Segwit et s’il offre une estimation des commissions à payer compte tenu du volume des opérations.