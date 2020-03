PDG de Binance: “Bitcoin est le refuge!”

Dans une interview accordée au PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), il a déclaré que Bitcoin (BTC) est vraiment le refuge sûr pour toute l’humanité. Et plus encore dans ces moments où la pandémie de coronavirus continue de faire des ravages.

Le Bitcoin est-il le refuge?

Comme vous l’avez peut-être réalisé, les dernières semaines ont été extrêmement difficiles pour l’humanité. 200 000 000 de personnes dans le monde ont été infectées, le nombre de milliers de morts chaque jour, les frontières ont fermé, les économies sont toujours en chute libre et il n’y a toujours aucun moyen de sortir de cette catastrophe.

Une autre chose que vous auriez dû remarquer est le fait que la première crypto-monnaie de tous a été fortement critiquée par les traditionalistes. Parce qu’il a perdu; à l’époque; plus de 50% de sa valeur en quelques heures.

Beaucoup ont critiqué Bitcoin pour avoir échoué dans sa mission principale. Qui doit servir de bouclier à la race humaine, surtout si nous sommes en pleine crise.

Mais, depuis quelques jours, le Bitcoin renaît de ses “cendres” comme le phénix pour remplir son rôle de refuge. Fermant ainsi beaucoup de bouches.

Contrairement aux marchés traditionnels, qui sont toujours en chute libre, et avec des injections effrayantes de liquidité sans aucun soutien. Le bitcoin a vu sa valeur recommencer à peindre en vert.

Pour cette raison, des personnalités de notre cryptoverse, comme le PDG de Binance CZ lui-même, ont mis des gants de boxe et ont commencé à riposter. Et criez à tous ceux qui ont dit au cours des dernières semaines que la CTB avait échoué: “BITCOIN EST L’ABRI SÛR!”

Changpeng Zhao répond à la question

CZ est pressé, publiant une série de réponses rapides aux questions les plus fréquemment posées ces dernières semaines. Le tout sur le blog officiel du plus grand échange cryptographique de tous. A cette occasion, nous vous apportons les plus importants.

1. Le Bitcoin a fait partie des chutes sur les marchés internationaux. La CTB est-elle vraiment une réserve de valeur, un havre de paix? Êtes-vous inquiet de la situation actuelle de l’écosystème cryptographique?

A quoi le PDG de Binance a répondu qu’il n’était pas du tout préoccupé par la santé du cryptoverse. Contrairement aux devises Fiat, la BTC a toujours une offre limitée et la demande augmente maintenant grâce à la crise.

“Au lieu d’une vision naïve en noir et blanc d’un” refuge sûr “ou non, nous devons regarder de plus près comment les choses fonctionnent dans le monde réel, qui est généralement en niveaux de gris.”

CZ fait référence au fait que dans la vraie vie, la CTB aide l’humanité bien au-delà de son niveau de prix. Sans parler de l’impact positif que la technologie Blockchain a dans tous les secteurs des grandes ou petites économies.

2. Alors, pourquoi Bitcoin est-il tombé?

Le Bitcoin est un atout de libre-échange. Le prix est déterminé uniquement par le marché lors de l’achat et de la vente.

Faire référence à cela, contrairement aux grandes bourses traditionnelles qui peuvent être fermées en cas de volatilité. Le Bitcoin est échangé jour et nuit 365 jours par an, et personne ne peut le censurer.

Selon CZ, il y a des gens qui sont relativement nouveaux dans le cryptoverse. Ce groupe peut ou non comprendre profondément ce qui se passe réellement ou ce que sont réellement les crypto-monnaies. Quand ils sentent qu’il y a des risques, ils vendent. Selon CZ, il n’y a rien de mal à cela.

3. La FED continue d’imprimer de l’argent, pourquoi le prix du Bitcoin n’augmente-t-il pas?

Selon le PDG de Binance, il existe un concept que la plupart des médias ne gèrent pas, et c’est le sujet de “Speed”.

Beaucoup de gens pensent que cette augmentation se fera immédiatement, que l’argent commencera à couler dans le Bitcoin du jour au lendemain.

“Les marchés sont inefficaces. La vitesse de propagation du changement est lente, ce qui nous donne en fait de nombreuses opportunités. “

Ces 30 milliards de dollars aux États-Unis et quelques centaines de milliards de plus en Europe ne couleront pas librement.

CZ nous pose donc quelques questions pour que nous réfléchissions. Cet argent, les banques l’ont-elles déjà? Certains oui, la plupart non. Les gens ont-ils déjà acheté une nouvelle voiture avec le prêt? Probablement non. Ont-ils déjà acheté plus de Bitcoin? Non, dans la plupart des cas. Beaucoup d’entre eux paniquent toujours à propos du papier toilette.

«Ces changements mettent du temps à se propager dans l’économie. Les changements ne se produisent pas immédiatement lorsqu’une population massive est impliquée. “

4. Les cryptes sont-elles un refuge?

«Personne ne peut être contraint de considérer quelque chose, ou non. J’ai fait mon propre jugement et pris ma propre décision. L’avez-vous déjà fait? “

Vraiment, dire une affirmation et que le monde le crée n’est pas la philosophie des cryptos. Vous pouvez ou non être dans le cryptoverse sans vraiment croire si la crypto est ou non un havre de valeur.

5. Pourquoi êtes-vous si optimiste tout le temps à propos de la cryptographie? Quels sont les problèmes du système financier traditionnel?

À quoi le PDG de Binance a répondu que, il croit fondamentalement que le système économique et financier actuel est pourri, et Bitcoin est venu le réparer.

6. Si le système est en panne, pourquoi les gouvernements continuent-ils à secourir les entreprises?

Eh bien, ces entreprises sont considérées comme trop grandes pour faire faillite. Une banque en faillite pourrait faire en sorte que les investisseurs de détail se rendent compte qu’ils n’y ont jamais eu leurs centaines de milliards de dollars. Puisqu’ils ne leur appartenaient vraiment pas.

“Bitcoin corrige cela. Avec les crypto-monnaies, tout est différent. Il n’y a pas de renflouement du gouvernement, du moins pas d’impression d’argent. »

Selon le chef de file Binance, imprimer de l’argent sans aucun type de sauvegarde ne résout pas comme par magie les problèmes. Les entreprises continueront de faire faillite et les habitants ordinaires resteront les seuls perdants.

7. Y a-t-il quelque chose de différent cette fois par rapport à 2008?

“Oui, je pense qu’il y a des différences. En 2008, il n’y a pas eu de pandémie pour arrêter l’économie mondiale. Mais je pense que le coronavirus n’est qu’un déclencheur, pas la cause première de toute cette catastrophe. “

Plus important encore, en 2008, nous n’avions pas beaucoup d’options. Plutôt que d’espérer que le système qui a causé les problèmes les corrige en quelque sorte comme par magie. Mais cette fois, les gens ont plus d’options, il n’y a pas que le Bitcoin (BTC), c’est un cryptoverse complet qui est prêt à continuer d’aider l’humanité.

Maintenant, nous vous posons la question, correspondent-ils aux réponses du PDG de la plus grande bourse du monde?

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le