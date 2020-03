PDG du logiciel Katherine Kostereva sur l’avenir de la technologie

Et ce que cela signifie pour le développement de logiciels.

Dans cette série intitulée Member Showcase, nous publions des interviews avec des membres de The Oracles. Cette interview est avec Katherine Kostereva, fondatrice et PDG de Creatio, une plateforme low-code, d’automatisation des processus et de CRM. Il a été condensé par Les Oracles.

Qui êtes vous

Katherine Kostereva: Comme de nombreux entrepreneurs, j’ai commencé à travailler tôt à l’âge de 14 ans, fournissant des services de tutorat pour les jeunes enfants. Tout au long de ma vingtaine, j’ai travaillé pour IBM, où j’ai eu l’occasion d’essayer différents rôles, de l’ingénierie au marketing. IBM m’a appris comment fonctionne l’industrie des logiciels et des technologies et comment considérer les besoins de l’entreprise dans une perspective globale. Je me souviens encore de la devise de l’entreprise sur le mur du bureau: “Penser globalement, agir localement.”

Lorsque j’attendais mon premier bébé à 24 ans, j’ai eu l’idée de créer une entreprise. Juste deux mois après la naissance de mon fils, j’ai fondé une société de logiciels avec un petit groupe de passionnés partageant les mêmes idées. Heureusement, nous avons commencé à avoir nos premiers clients en quelques semaines. Aujourd’hui, Creatio est une équipe de 600 personnes talentueuses qui développent des logiciels d’automatisation de processus low-code et CRM pour les moyennes et grandes organisations du monde entier.

En quoi êtes-vous plus qualifié que la plupart des gens dans le monde?

Katherine Kostereva: Tout au long de ma carrière, j’ai eu la chance de parler à de nombreux entrepreneurs prospères et j’essaie toujours de comprendre leur façon de penser. J’investis massivement dans le développement de quatre qualités qui, selon moi, sont essentielles pour tout entrepreneur prospère: l’intelligence, un état d’esprit de croissance, le courage et la volonté de travailler dur.

Il existe de nombreuses personnes intelligentes dans le monde, mais la plupart ont peur de prendre des risques. Vous avez besoin d’un état d’esprit de croissance pour être extrêmement passionné par ce que vous faites et pour trouver des moyens de briser le statu quo. Il est difficile d’être passionné, énergique, optimiste et prêt à travailler 24h / 24 et 7j / 7, mais c’est exactement ce que font les entrepreneurs qui réussissent.

Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans votre entreprise en ce moment?

Katherine Kostereva: Nous sommes au centre d’une révolution dans le développement de logiciels. Nous entrons dans un monde où n’importe qui peut devenir développeur sans apprendre à coder. La technologie à faible et sans code peut permettre aux développeurs citoyens de créer des applications et de changer le fonctionnement des entreprises pour le mieux.

C’est ce que Creatio est là pour faire. Nous donnons aux entreprises la plate-forme pour équiper les développeurs citoyens afin que toute idée puisse être automatisée en quelques minutes. Nous les aidons à devenir des éditeurs de logiciels afin qu’ils puissent répondre à leurs besoins informatiques sans sous-traiter ou accumuler un backlog. C’est un moment et un endroit passionnant pour être dans l’industrie.

Quelle est votre citation préférée?

Katherine Kostereva: J’en ai deux. L’une est de l’inventeur Thomas Edison: «L’opportunité est manquée par la plupart des gens car elle est vêtue d’une salopette et ressemble à du travail.» Je crois que c’est plus vrai que jamais.

L’autre est de l’écrivain Lewis Carroll: «Il faut toute la course que vous pouvez faire pour rester au même endroit. Si vous voulez aller ailleurs, vous devez courir au moins deux fois plus vite que ça! » Cette citation représente pourquoi l’accélération de la transformation est si importante. Les entreprises font face à une concurrence féroce; pour suivre le rythme, ils doivent accélérer le changement, ce que Creatio les aide à faire.

Quel a été votre échec le plus grand et le plus douloureux?

Katherine Kostereva: Notre plus grand échec stratégique a été de rester dans 12 pays d’Europe de l’Est pendant des années au lieu de devenir mondial. Nous avons eu une opportunité de croissance mondiale depuis la fondation de l’entreprise, mais je n’ai pas suivi ma propre mentalité entrepreneuriale et j’ai raté l’opportunité pendant un certain temps.

Nous sommes maintenant une entreprise mondiale avec cinq bureaux, 700 partenaires et clients dans 110 pays. Mais nous aurions pu être là beaucoup plus tôt. Ce fut un échec douloureux, mais cela m’a aussi appris à être plus courageux et à prendre les mesures nécessaires pour faire croître l’entreprise.

Comment définissez-vous un grand leadership?

Katherine Kostereva: Être capable de construire une grande équipe. Je crois que le travail principal d’un PDG est de trouver les bonnes personnes, de les diriger avec sagesse et de leur faire confiance en cours de route. Une entreprise n’est aussi grande que son équipe. J’adore cette citation du PDG d’Amazon, Jeff Bezos: “Je préfère interviewer 50 personnes et ne pas engager qui que d’embaucher la mauvaise personne.”

Comment embauchez-vous les meilleurs talents?

Katherine Kostereva: C’est l’une de nos plus grandes priorités chez Creatio car nous savons que notre grandeur est définie par la qualité de notre équipe. Nous avons un processus d’embauche sophistiqué avec plusieurs étapes pour nous assurer de choisir les bonnes personnes.

Pour nous, il est essentiel de construire une équipe qui partage les principes de Creatio. Nous passons beaucoup de temps à évaluer les compétences générales et les valeurs des candidats pour comprendre s’il s’agit d’un match ou d’une inadéquation des deux côtés. En tant que PDG, je passe au moins 15% de mon temps à interviewer des employés potentiels, à examiner les CV et à veiller à ce que nous renforçons la culture de Creatio avec les bonnes personnes. Notre objectif est de hausser la barre à chaque embauche pour améliorer Creatio chaque jour.

Comment prévenez-vous l’épuisement professionnel?

Katherine Kostereva: Je pratique le yoga plusieurs fois par semaine. C’est comme ma médecine, à la fois physiquement et mentalement. Le yoga m’aide à me détendre, atténue les tensions dans mon corps et mon esprit et m’aide à gérer le stress parce que je travaille beaucoup. Cela m’empêche de devenir submergé ou épuisé.

Sur quoi travaillez-vous en ce moment?

Katherine Kostereva: La plupart de nos activités tournent autour du concept de code bas et sans code. Toutes nos nouvelles versions et notre travail sur la plateforme Creatio sont inspirés par notre vision de créer un monde où toute idée d’entreprise peut être automatisée en quelques minutes.

Nous sommes ravis du rôle que notre plate-forme peut jouer dans un avenir où tout le monde pourra créer des logiciels. Notre inspiration est de construire l’outil parfait pour que toute entreprise puisse devenir une entreprise de logiciels et automatiser et améliorer rapidement ses processus et opérations.

Pour quoi voulez-vous être connu, ou que voulez-vous que votre héritage soit?

Katherine Kostereva: Je veux que Creatio soit connu comme la solution qui a transformé le développement logiciel d’une compétence difficile nécessitant un codage à quelque chose que n’importe qui peut faire. Je veux que les entreprises du monde entier soient en mesure de transformer leurs entreprises, d’automatiser leur travail et d’accélérer – sans investissements informatiques coûteux, longue mise en œuvre ou courbe d’apprentissage abrupte. Avec notre équipe, je crois que Creatio a le potentiel de permettre à quiconque de donner vie à ses idées rapidement et facilement.

