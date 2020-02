Pedevilla, restauration de qualité

Voici comment l’entreprise parvient à proposer des solutions sur mesure aux entreprises soucieuses du bien-être de leurs collaborateurs

La carte de visite de Pedevilla présente un message clair: restauration d’entreprise de qualitéa. Qualité pour les produits proposés, qualité pour le service client, qualité pour toutes les personnes impliquées. Dans un slogan, l’entreprise propose “des projets et des solutions sur mesure pour les entreprises soucieuses de leur bien-être«Mettre le client au centre de tout ce qui se fait. Mais comment Pedevilla parvient-il à concrétiser cette philosophie? Le directeur général nous l’explique Gianpiero Pazzanese.

“Mettre le client au centre, c’est pour nous l’écoute soigneusement ses besoins et identifier ceux qui ne sont pas perçus, en vue de leur complète

satisfaction. Cela signifie comprendre ses valeurs et les décliner dans ce que nous faisons tous les jours. Nous prenons soin du bien-être des personnes, en offrant un service de restauration d’entreprise qui garantit à chaque individu la plus haute qualité sur le marché aujourd’hui. L’innovation fait partie intégrante de notre modèle économique: constamment stimulés par les défis, nous visons à proposer des solutions personnalisées, de plus en plus avancées et, surtout, cohérentes avec les objectifs de nos clients. Nous nous proposons comme partenaires pour contribuer au bien-être des personnes dans une perspective de bien-être et de durabilité: valeurs clés des entreprises qui choisissent de compter sur nous “.

Quelles approches utilisez-vous pour que la qualité soit le fil conducteur de tout ce que vous faites?

“Formation et diffusion des valeurs de l’entreprise: ce sont les pierres angulaires de notre entreprise. Nous travaillons quotidiennement sur la qualité: de nos chefs exécutifs aux chefs de secteur, nous travaillons tous ensemble pour atteindre des normes de qualité élevées. Le Académie Pedevilla. Notre personnel recevra une formation complète de professionnels de premier plan des secteurs de la restauration et des sciences de la nutrition. Cette voie renforcera encore les compétences spécifiques de chacun de nos collaborateurs qui contribueront à l’atteinte de l’excellence dans notre secteur. Nous avons activé un système qui encourage l’engagement à atteindre les objectifs “.

Que signifie apporter des solutions personnalisées dans le domaine de la restauration?

“Nous accompagnons le client dans la conception et la réalisation d’un projet sur mesure en fonction de ses besoins et objectifs. Nous garantissons la qualité dans chaque solution proposée: de l’offre gastronomique à la création d’espaces. Nous équipons nos restaurants de matières premières zéro kilomètre, en s’appuyant sur l’excellence de notre territoire et en impactant le moins possible l’environnement. Nous collaborons avec une équipe d’architectes pour créer des restaurants fonctionnels, sans sacrifier la beauté des intérieurs: nous créons une parfaite synergie entre nos compétences techniques et la création de mobilier sur mesure au design raffiné, grâce à nos artisans, privilégiant les matériaux éco-durables. L’espace est organisé grâce à l’étude des données de participation qui permet à notre équipe d’architectes d’optimiser les flux à l’intérieur du restaurant pour réduire les temps d’attente. “

Quel rôle joue la durabilité à Pedevilla?

“La durabilité est le fil conducteur de toute notre offre. Nous privilégions le choix des matières premières locales, en concluant souvent des accords avec les petits producteurs, en les aidant dans le développement de leur entreprise et en essayant d’avoir le moins d’impact possible sur notre environnement. Même nos voitures de société sont exclusivement électriques ou hybrides, pour minimiser les dommages à notre planète. Nous avons de nombreuses initiatives pour réduire le gaspillage alimentaire et sensibiliser à une consommation alimentaire responsable: par exemple, nous nous occupons de la création de compost avec des résidus alimentaires, et nous collaborons avec des ONG pour récupérer les repas non consommés. Nous avons lancé le programme # PlasticFree2022: un projet qui nous engage à éliminer le plastique de nos restaurants et cuisines au cours des trois prochaines années. Pedevilla est une entreprise familiale. Bien que nous ayons atteint une dimension importante, les relations avec nos collaborateurs restent toujours fondamentales. La relation avec les personnes qui composent notre entreprise est très souvent personnelle et ancienne: cela nous permet d’être particulièrement attentifs aux besoins spécifiques de chacun de nos collaborateurs. En outre, nous avons conçu un plan de protection sociale spécifique qui sera pleinement mis en œuvre en 2020. “

L’article complet a été publié dans le magazine Wall Street Italia en janvier 2020.