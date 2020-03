Pemex débat entre raffiner ou importer plus d’essence face à la chute du pétrole

Le président Andrés Manuel López Obrador voit dans cet effondrement du prix du pétrole brut l’occasion d’augmenter le volume du système de raffinage de Pemex.

Le Mexique importe environ 70% de sa consommation d’essence et, sur ce montant, près de 90% proviennent des États-Unis, qui ont la région de raffinage la plus compétitive au monde. Les prix offerts dans le pays se réfèrent en fait aux coûts de transport du carburant de cette région, et non à ce que Pemex dépense réellement pour produire les 30% restants dont les consommateurs mexicains sont approvisionnés.

Mais parier sur cette augmentation laisse la compagnie pétrolière dirigée par Octavio Romero Oropeza exposée à augmenter la production de fioul avec des niveaux élevés de soufre, et que dans ce scénario de prix, c’est un frein à l’activité de raffinage, explique Ixchel Castro, analyste chez affiner les problèmes en Amérique latine du cabinet de conseil Wood Mackenzie.

Lire: Pemex reçoit le premier paiement pour sa couverture pétrolière

«Le fait est de savoir à quel point vous êtes compétitif avec votre raffinement par rapport à ce qui existe sur la côte est du golfe du Mexique aux États-Unis. Et pas seulement dans l’essence et le diesel, mais le problème de la commercialisation du fioul, dans un panorama de baisse des prix », explique l’analyste.

Pemex a réduit la production de mazout dans son processus de raffinage, mais 25% de chaque baril de brut qui est entré dans le système a été converti en ce produit, qui perd du marché en raison de sa forte teneur en soufre.

L’augmentation de l’utilisation de ses raffineries se traduira par une plus grande quantité de mazout, prévient Castro.

L’utilisation des capacités de raffinage de Pemex a clôturé à seulement 24,74% au cours de la septième semaine de cette année, en moyenne 410 900 barils par jour, selon les chiffres du ministère de l’Énergie (Sener). La compagnie pétrolière d’État est toutefois prête à augmenter sa capacité de raffinage à l’heure actuelle.

Lire: Pemex commence avec un avantage sur le marché de l’essence en 2020

.