Pemex double ses exportations de brut léger et réduit le raffinage

Lee: Pemex passera-t-il les ciseaux à son plan pour survivre à la chute des prix?

L’administration Andrés Manuel López Obrador a parié sur l’augmentation de la production de pétrole brut et le raffinage de plus d’essence par Pemex. Mais cette intention ne s’est pas concrétisée en février.

La société dirigée par Octavio Romero Oropeza a augmenté les exportations de son mélange d’isthme de 114% au deuxième mois de l’année, passant de 48 000 à 110,00 barils par jour, selon les chiffres de la société. Malgré cette augmentation, elle a réduit ses exportations totales de 25,9% par an, passant de 1,47 à 1,09 million de barils en moyenne quotidienne.

La société, qui a repris tout juste en décembre dernier la vente d’huile d’Isthme à l’exportation après plus d’un an sans la commercialiser à l’étranger, a placé moins de son brut le plus lourd et le plus sale, le mélange maya, avec 990 000 barils contre 1,21 million en janvier. cette année.

Les bruts légers ont une meilleure valeur de vente que les bruts lourds sur les marchés internationaux, bien qu’en février Pemex ait vendu des barils de son isthme à 49,75 $, contre 48,90 $ pour Maya, une différence de moins d’un dollar, et sa valeur la plus basse depuis au moins 2018. La marge de différence entre les deux mélanges était de près de 4 $ le baril entre décembre et janvier.

Les données de février ne reflètent pas encore la rupture entre la Russie et l’Arabie saoudite qui, début mars, a fait chuter les marchés de l’énergie, compliquant davantage la vente de pétrole brut lourd et sale Pemex sur le marché.

La valeur des exportations de brut de Pemex a subi une baisse de 23,8% par mois entre janvier et février, totalisant 1 539 millions de dollars (mdd).

