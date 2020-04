Pemex est un lien indésirable

L’agence se méfie de la capacité de la société à améliorer ses résultats, étant donné qu’elle dispose d’un portefeuille de champs dans un état d’exploitation avancé, d’un manque de capitaux suffisants pour investir dans l’exploration et la production, et du mandat pour étendre ses activités de raffinage, où l’agence de notation s’attend à ce qu’elle continue de générer des pertes d’exploitation, en plus d’être vulnérable aux tendances de la demande sur le marché du pétrole et du gaz à moyen terme.

Moody’s soupçonne également que, malgré le fait que Pemex affirme avoir réussi à remplacer à 100% ses réserves en 2019, elle peut le faire d’ici 2020 et 2021. “L’entreprise doit augmenter sa dette en 2020 pour investir et atteindre les objectifs du gouvernement et Pemex maintiendra ses objectifs de production stable par rapport aux niveaux atteints en 2019 “, précise la firme.

«Le facteur de différenciation est qu’il existe déjà deux agences de notation qui l’ont abaissé à un degré spéculatif. Fitch le faisait depuis juin et rejoint maintenant Moody’s. Au niveau des portefeuilles d’investissement qui suivent les émetteurs investment grade, des règles sont activées qui empêchent ces fonds d’investir dans des émetteurs qui ont deux agences, qualifiant l’obligation comme investment grade spéculative “, explique Víctor Gómez Ayala, directeur adjoint de Analyse économique de Casa de Bolsa Finamex

Les rôles de Pemex sur le marché ont anticipé cette dégradation pendant des semaines, où les obligations Pemex ont touché un différentiel de 900 points de leur taux d’intérêt par rapport à la dette souveraine, le plus élevé de son histoire. Il est donc prévisible que divers fonds soient sortis de la dette de Pemex au cours des derniers jours, même si maintenant ses coûts de financement augmenteront, explique le spécialiste.

«Pour Pemex, c’était compliqué de façon exponentielle. C’était déjà à un niveau où les coûts financiers augmentaient, et maintenant les alternatives pour sortir de ce labyrinthe sont plus petites », explique Gómez.

Pemex est considérée comme la compagnie pétrolière la plus endettée au monde et, bien qu’elle ait réussi à réduire le montant depuis l’année dernière, des dettes financières de près de 102 milliards de dollars de dette financière nette pèsent toujours sur elle, selon les chiffres à la fin du quatrième trimestre.

.