Pemex, une entreprise rentable ou mal gérée?

b) Bon fonctionnement: Ce point est l’axe central ou l’épine dorsale de la réussite de l’entreprise, personne ne devrait intervenir qui ne possède pas les connaissances et l’expérience opérationnelle réelle et non théorique.

La partie fondamentale de la chaîne de valeur de l’opération dépendra du succès du forage d’un puits qui à son tour dépend des paramètres de mesure en surface et de la technologie en fond pour prendre des décisions dans chaque mètre qui avance. Sans forage, vous ne connaissez pas le site.

La façon d’évaluer le succès est basée sur le programme annuel de puits (POA), cela dépend du volume du montant approuvé en argent d’investissement pour PEP dans le budget de dépenses; Cela ne signifie pas que la totalité du montant alloué est livrée intégralement le 1er janvier de chaque année et que les délais de livraison dépendent du SHCP en fonction de la collecte disponible. Ne pas arriver à l’heure prévue pour commencer le forage, la réparation et / ou l’entretien des puits diffère les programmes et la production des puits. En 2019, il reflétait un sous-exercice d’environ 13%.

c) Production opérationnelle: Ne pas confondre la production annuelle moyenne (utilisée dans la loi des revenus) avec l’opération qui indique la moyenne quotidienne du volume total sur une période mensuelle pour déterminer l’opération à réaliser (forer, réparer, entretenir ou abandonner) et liée au nombre nécessaire de l’exploitation des puits, dont l’évaluation est la mesure de janvier à décembre de chaque année. L’objectif est d’avoir réalisé le programme d’opération sur la base de l’investissement alloué. En 2019, tout le monde a indiqué que le PPE n’a pas augmenté la production opérationnelle et la réponse est: 4,89% après avoir modifié la tendance de la production de négative à positive, qui s’est enregistrée de 2016 à 2018.

Il faut d’abord comprendre ces trois axes pour que les personnes qui dirigent l’entreprise puissent améliorer les conditions de l’entreprise. L’opération produit un flux positif, avant cela, la question se pose de savoir quand Pemex pourra payer les droits et taxes, après avoir couvert tous les coûts ou dettes financières comme toute entreprise sur le marché des hydrocarbures?

Note de l’éditeur: Ramses Pech est analyste pour l’industrie de l’énergie et de l’économie. Il est partenaire de Caraiva y Asociados-León & Pech Architects. Suivez-le sur Twitter en tant que @economiaoil. Les opinions dans cette colonne appartiennent exclusivement à l’auteur.

