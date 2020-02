Penhaligons & Kiehls rejoignent Liverpool One

Penhaligons nouveau magasin intérieur à Liverpool One.

// Liverpool ONE ajoute Penhaligon’s & Kiehls à son offre de vente au détail sur Peter’s Lane.

// Le parfumeur Penhaligon’s fait ses débuts régionaux sur le site

Liverpool One accueille deux détaillants de produits de beauté du patrimoine dans son offre, avec l’ouverture du premier fleuron de la maison de parfum britannique Penhaligon de North West et la relance de la marque de soins de la peau Kiehl’s, toutes deux situées à Peter’s Lane.

Penhaligon’s fait ses débuts régionaux avec un magasin de 500 pieds carrés abritant sa gamme de parfums aux côtés de collections de bain, de corps et de bougies.

Le magasin a été conçu par l’équipe créative interne de la marque pour imiter un manoir anglais classique avec un bar sommelier central pour des consultations personnalisées et numériques de profilage de parfum.

“Nous accordons une grande importance à l’emplacement de nos magasins pour nous assurer qu’ils s’alignent sur les valeurs de luxe et sur mesure de Penhaligon, et Liverpool ONE est le pied-à-terre idéal pour notre entrée dans la région du Nord-Ouest”, a déclaré le directeur général de Penhaligon, Lance Patterson.

«Nous sommes impatients de mieux connaître les clients de la destination et de renforcer l’attrait de notre marque à Liverpool ONE.»

Le Penhaligon’s voisin et le renforcement de la gamme premium de la destination sont Kiehl’s, l’apothicaire appartenant à L’Oréal relance dans un nouveau magasin de 500 pieds carrés.

“Ces deux entrants donneront un coup de pouce à notre gamme haut de gamme bien établie, qui comprend également Kate Spade, Mint Velvet et Polo Ralph Lauren”, a déclaré Alison Clegg, directrice de la gestion d’actifs de Grosvenor Europe.

«Penhaligon’s et Kiehl’s accordent une grande importance à l’expérience des visiteurs en magasin, complétant ainsi les normes élevées de notre vaste gamme de détaillants à Liverpool ONE.»

Les deux ouvertures font suite à une année 2019 réussie pour le complexe commercial et de loisirs qui a vu ses ventes augmenter de 2,5% en glissement annuel et à une augmentation des chiffres d’affaires avec 29 millions de visiteurs collectivement.

