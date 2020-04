Pense à l’autre ou meurs

Le monde a changé. Certainement. Pour tous. Même pour Clorox, qui ne peut pas fournir au monde de désinfectant. Et si Clorox a un problème, imaginons ce qui arrive au reste des gens. Il n’y a pas de relation entre le monde avant la pandémie et celui qui nous attend à l’avenir. Il n’y a pas de projection car nous tombons toujours.

La relation avec le présent est également différente. Les codes qui organisent la vie autour du marché ont été annulés. La chaîne de paiement a été rompue. Celui qui rend un service ne sait pas si ce qu’il fait est utile et ne peut pas payer les frais ou le loyer. Les entrepreneurs qui en ont le plus sont les plus vulnérables en ce moment; ils ont plus à perdre. Personne ne sait où il en est. Il n’y a aucune certitude.

Avec tout cela, à ce stade, il n’y a pas de marques et de consommateurs, de vendeurs et d’acheteurs, d’entreprises et d’employés. Il n’y a que des gens qui ont besoin de se soucier des autres. C’est une question de survie. Il n’y a aucune vente de quoi que ce soit, sauf si vous avez un stock de respirateurs.

Générez de l’engagement

Étant donné que l’empathie et l’humanité sont l’une des rares choses que les entreprises peuvent faire en ce moment. Avec tous les acteurs de son écosystème. Et ils peuvent le faire comme ceci:

Réconfortant: comme Louis Vuitton, qui a envoyé un message inspirant sur les réseaux sociaux chinois disant que les pauses en cours de route finissent par conduire à de nouvelles marches. De nombreuses entreprises font de même, via les réseaux sociaux, à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. Avec des actes de gentillesse: comme Guinness Beer, qui a annoncé qu’elle fera don de plus d’un million de dollars à des barmans en Irlande et au Royaume-Uni, et Pronovias, une marque espagnole qui fait don de robes de mariée à tous les personnels de santé de leur pays . Passer au monde virtuel: comme des centaines de salons, de restaurants et de supermarchés, qui proposent virtuellement des produits et services de première nécessité, et comme l’ont fait des millions de sociétés, dont tout le personnel travaille aujourd’hui à distance. Aider les gens à passer le temps: comme Ikea, qui donne des conseils sur la façon d’organiser la maison pendant que nous sommes tous enfermés dans nos maisons. Aider à soulager le stress: comme Crossfit et Peloton, qui donnent des cours de gym gratuits.

Cette pandémie nous montre comment se fait un véritable engagement

: penser aux autres. La crise s’intègre

la nécessité de se connecter avec nos employés, nos clients, nos actionnaires et la société à partir d’un objectif commun – quelque chose que les entreprises les plus performantes d’aujourd’hui, telles que Google, Apple ou Tesla, font déjà.

Un objectif partagé est l’intersection entre l’intérêt personnel et l’intérêt des autres. Cela va au-delà de ce que je veux faire; C’est l’espace où ce que je veux faire coïncide avec ce que les autres veulent aussi. Dans le monde hyperconnecté d’aujourd’hui, la seule façon d’atteindre l’engagement

c’est de ce lieu commun, c’est-à-dire d’un but partagé.

Cette réalité est devenue beaucoup plus urgente depuis cette pandémie, parce que nous sommes tous touchés et parce que nous sommes toujours en chute libre. Des records de contagion sont attendus cette semaine dans de nombreux pays.

De plus, personne ne sait combien de temps il faudra pour toucher le fond. Et nous ne pouvons pas planifier la reconstruction tant que nous ne connaîtrons pas l’étendue des dégâts, tant en termes de vies humaines qu’en termes économiques. Comme le dit Serrat, «… bénis sont ceux qui sont au fond du puits car à partir de là, il est seulement possible de s’améliorer» LEE: Les marques parient sur la positivité au milieu de la crise des coronavirus

Aujourd’hui, il ne reste plus qu’à soutenir. Et, quand nous serons bénis et que nous aurons touché le fond, nous allons sortir avec une leçon enregistrée par le feu: sans les autres nous ne sommes rien.Note de l’éditeur: Sergio Roitberg est président de Newlink et auteur de «Exposed, The New Rules of the Transparent World». Les opinions publiées dans cette colonne appartiennent exclusivement à l’auteur. Voir plus d’informations à ce sujet et d’autres sujets sur la chaîne Opinion.

