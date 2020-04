Penser à autre chose tue votre productivité. Laissez un gardien de but de la LNH vous montrer comment.

Avril

11, 2020

8 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

L’une des meilleures descriptions de l’esprit que j’ai jamais entendu est que c’est comme l’estomac pour vos pensées. Mettez les bonnes choses et vous vous conditionnez pour devenir plus fort, plus maigre et plus agile. Mettre les mauvaises choses? C’est là que vous mangez. Lorsque votre esprit absorbe trop de pensées, de questions, de croyances ou d’idées concurrentes, il s’arrête essentiellement. Il est fatigué, lent et incapable de fonctionner correctement – bien au contraire de la productivité.

Pour valider cette idée, il suffit de penser à la façon dont vous vous parlez chaque jour. Comment vous sentez-vous lorsque vous pensez à quelque chose? Inquiet? Nerveux? Vaincu? Confus? Au contraire, que ressentez-vous lorsque vous prenez ces mesures décisives? Quand quelqu’un vous demande comment gérer un problème au travail et que vous scannez en toute confiance votre expérience et vos connaissances… et bam. La réponse a toujours été là.

Connexes: faites-le: comment travailler lorsque vous n’en avez vraiment pas envie

Ne pensez pas trop

Ce principe en action n’a jamais été aussi évident que ce qui s’est produit récemment sur une plaque de glace à Toronto. Les équipes de la Ligue nationale de hockey amènent deux gardiens de but à chaque match: un qui commence et un autre remplaçant au cas où. Dans le cas où quelque chose de fou se produit, comme si les deux gardiens de but se blessent dans le même match, chaque match comporte un gardien de but d’urgence “au cas où” dans l’arène qui peut se substituer à l’une ou l’autre équipe. Les chances qu’une équipe ait besoin de faire appel à l’un de ces sonneries sont si rares que la plupart des équipes ne réfléchissent pas vraiment à qui est leur sub d’urgence.

Heureusement pour les Hurricanes de la Caroline, leur gardien d’urgence était un homme de 43 ans nommé David Ayres. La nuit où les Maple Leafs de Toronto ont accueilli les Hurricanes, Ayres était un conducteur local de Zamboni à temps partiel (le Zamboni est la machine qui nettoie et adoucit la glace entre les périodes) assis dans la foule en appréciant le match avec tout le monde. Ensuite, le gardien de départ des Hurricanes s’est blessé. Ensuite, leur sauvegarde a été blessée. Soudain, à mi-chemin du match, le téléphone d’Ayres a explosé du personnel des Hurricanes.

“Pouvez-vous venir à la salle de formation? Nous avons besoin de vous pour vous habiller.”

Ce qui s’est passé ensuite est devenu une légende. Ayres avait joué au hockey mineur dans sa jeunesse, mais il n’était certainement pas de niveau professionnel. Et pourtant, j’ai réussi à arrêter huit des 10 tirs que j’ai affrontés et j’ai aidé les Hurricanes à gagner le match.

Il y a beaucoup de raisons d’aimer cette histoire. Il touche l’histoire humaine de multiples façons. Mais je pense que nous devons nous concentrer le plus sur le fait qu’Ayres n’a pas eu le temps de douter de lui-même. Une minute, il était assis à côté de tout le monde, la suivante, il détournait les rondelles de hockey et mettait la ferraille sur la glace avec certains des meilleurs joueurs de hockey au monde. La logique vous dirait qu’il n’y a aucun moyen qu’Ayres puisse enregistrer même un seul coup, encore moins 80%. Alors, comment l’a-t-il fait?

Dans les termes les plus simples possibles, il n’a pas trop réfléchi. Il n’a pas eu le temps.

Connexes: Vous voulez réussir? Arrêtez de penser.

Trop d’informations

L’un des plus gros problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui est notre économie de l’information. Nous sommes continuellement inondés de plans, d’options, d’informations, d’opinions. Nous sommes bombardés d’informations tout le temps, sous tous les angles et à chaque tournant. Dans un sens, nous vivons le moment le plus incroyable de l’histoire humaine pour apprendre. En tant que cadre d’une entreprise de formation, nous avons plus de ressources à donner à nos clients que jamais, des outils d’apprentissage en ligne aux supports d’atelier et tout le reste.

Mais cela a un coût, en particulier la fragmentation du cerveau. Cette citation de l’économiste Tyler Cowen est un bon point de départ pour engager la conversation: “Plus il y a d’informations, plus les retours sur le fait de simplement vouloir s’asseoir et appliquer soi-même sont importants. Les informations ne sont pas rares. C’est la volonté de faire quelque chose avec. “

D’un point de vue évolutif, le fait d’être submergé de choix déclenche la lutte, la fuite ou le gel de la réponse dans votre cerveau. Votre cerveau vous dit de fuir car il considère cette surcharge d’informations comme une menace, il s’arrête donc. Cela remonte à notre analogie cerveau-estomac. Il reçoit trop de nourriture, il envoie donc des signaux frénétiques pour arrêter de manger (ou, dans ce cas, arrêter de prendre plus d’informations).

Connexes: 10 choses que vous pouvez faire pour renforcer la confiance en soi

Agis

Vous n’aurez pas toujours la capacité de sauter directement dans le feu comme David Ayres, mais vous pouvez certainement suivre son exemple. Lorsque vous arrêtez de décider d’agir et d’agir simplement, vous remarquerez que vous accédez à plus de vos capacités que vous ne le pensiez possible.

Voici quatre étapes simples pour créer une culture de décision quotidienne pour vous et les gens qui vous entourent.

1. Commencez chaque journée avec un élément d’action. L’une des plus grandes erreurs que je vois commettre par les professionnels est de perdre les premières heures de leur journée de travail. Des études montrent que votre cerveau est plus productif tôt dans la journée et que le temps passe, son énergie se dissipe lentement. Ainsi, lorsque vous vous présentez au travail et que la première chose que vous faites est de prendre un café, d’organiser votre bureau, de consulter vos e-mails et de bavarder avec un collègue, vous perdez toute cette énergie productive.

C’est pourquoi il est essentiel d’allumer tôt un fusible sous votre journée. Faites-vous un objectif d’accomplir au moins une chose dans les 15 à 20 premières minutes de votre journée de travail. Il vous donne l’élan et donne le ton pour une journée massivement productive.

2. Hypothétiser, tester, pivoter. Ce processus m’a donné tellement de victoires au fil des ans que je ne peux même pas compter. Et c’est si simple que vous pouvez commencer à l’utiliser dès maintenant. Tout d’abord, faites une hypothèse sur ce que vous pensez qu’il va se passer (“Lorsque nous exécuterons cette campagne de marketing, nous aurons l’engagement X”). Ensuite, testez cette hypothèse dans le monde réel (“Nous avons finalement obtenu moins d’engagement que nous ne le pensions”). Pivotez ensuite vers une stratégie modifiée et mise à niveau (“Maintenant, nous allons essayer la campagne marketing Y”). Encore une fois, c’est si simple que ça fait mal, mais cela fonctionne comme un fou. La clé? Cela vous oblige à tester vos pensées et vos théories dans le monde réel. Il implique une action dans le processus. Et cela se voit dans les résultats.

Connexe: Comment perturber la façon dont vous parlez à la personne dans le miroir

3. Transformez les généralisations en déclarations proactives. Votre auto-discours est absolument critique dans ces moments. Ayres en est l’exemple parfait. Après le match, il a déclaré aux journalistes qu’il avait toujours gardé une chaîne positive de déclarations de soi pour se construire. S’il s’était continuellement dit “il n’y a aucun moyen que je puisse faire ça”, il ne l’aurait probablement pas fait. Nous ne pouvons réussir qu’au niveau que nous croyons possible pour nous.

Transformez donc toutes les généralisations en déclarations positives et proactives. Si vous vous dites: «Ce projet est trop grand pour moi», cela vous empêche d’agir. Au lieu de cela, soyez positif et proactif. “Je vais commencer à me préparer aujourd’hui pour que ce projet ne soit pas trop grand pour moi.” Ce genre de conversation personnelle en fait une conversation complètement différente dans votre esprit.

4. Concentrez-vous sur la prochaine décision. À l’avenir, je veux que ce soit votre mantra: “Une étape, une décision, un moment à la fois.” Vous devez le réduire à la plus petite étape possible afin d’éviter de vous sentir dépassé par les circonstances qui vous entourent. Lorsque vous vous sentez dépassé, le cerveau s’arrête essentiellement. Il arrête de réguler un produit chimique appelé cortisol, qui contrôle des choses comme votre niveau d’énergie, votre sommeil et votre tension artérielle. À son tour, vous vous sentez vidé, votre système immunitaire ne fonctionne pas correctement et vous êtes plus susceptible d’avoir des maux de tête et une anxiété écrasante.

Alors comment éviter tout ça? Vous morceau. Ça. Chaque fois que vous pensez: «Je ne peux rien faire pour l’économie», je veux que vous vous disiez: «Une étape, une décision, un moment à la fois». Chaque fois que vous dites: «Je ne peux pas contrôler mon trafic», je veux que vous pensiez: «Une étape, une décision, un moment à la fois». Chaque fois que le marché semble empirer, je veux que vous vous sentiez “une étape, une décision, un moment à la fois”.

Faites-le et vous constaterez que vous avez plus de motivation, moins de goulots d’étranglement aux moments critiques et une conviction plus proactive de devenir plus et de contribuer plus en ce moment.

.