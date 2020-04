Penser positivement et agir avec des stratégies puissantes

(Expansion) – Aujourd’hui, nous vivons une situation de nombreux changements et d’incertitude, il est donc normal que nous nous sentions dépassés et frustrés parce que la programmation naturelle de notre cerveau nous dit que le changement ou ce qui est différent est un danger, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Cela signifie l’apprentissage et la croissance, tant que nous savons comment supprimer la charge émotionnelle des choses et agir pour capitaliser sur n’importe quelle situation.

Et en parlant de la façon dont nous pouvons capitaliser sur n’importe quelle situation, je pense que cela se décompose en deux étapes: la première est notre mentalité ou psychologie, et la deuxième étape est notre stratégie et notre plan d’action. Il est impératif que nous incluions les deux si nous voulons atteindre un objectif, un but ou rêver; Nous devons même inclure les deux si nous voulons sortir d’une situation négative ou qui nous fait du mal, c’est le combo parfait pour que nous puissions dépasser ou atteindre n’importe quel objectif qui se profile à l’horizon de notre avenir. Il faut avoir une bonne mentalité ou une psychologie pour réussir Ce que vous vous apprêtez à faire, et qu’est-ce que je veux dire par là? Nous devons avoir un esprit propre et structuré et avec une grande conscience de nos pensées, de nos paroles et de nos sentiments, de sorte que la loi de l’attraction sert à 100% de première étape. , mais il est toujours nécessaire de l’accompagner de la deuxième étape, qui est une bonne stratégie et un plan d’action. Pour avoir une bonne mentalité et une bonne psychologie, il faut d’abord définir quelles composantes composent une bonne mentalité. L’un des éléments clés est ce qui explique le mieux la loi de l’attraction: une partie de la prémisse est que l’Univers est composé de vibrations, elles peuvent être hautes ou basses, et l’idée est que ces vibrations s’attirent lorsqu’elles sont similaires.

Pour simplifier un peu, j’aime le faire avec cette phrase «les mots ont de la magie», ce que vous dites à vous-même et aux autres a le pouvoir d’affecter votre monde et votre réalité. Expliquant le thème spécifique de ce que nous nous disons, je l’appelle le dialogue interne ou train de pensée; Telle est la conversation que nous avons avec nous-mêmes et qui affecte à la fois nos sentiments, notre façon d’agir et la manifestation métaphysique des choses que nous voulons. C’est à cela que se réfère la loi de l’attraction, nous devons donc être implacables avec nos mots, car cela nous affecte à la fois en nous motivant et en nous faisant nous sentir bien, ainsi que dans la partie de manifester efficacement toute situation en notre faveur. Cela peut être compris avec un exemple très simple et qui, je pense, nous est arrivé à tous et c’est à ce moment-là vous pensez à quelqu’un que vous n’avez pas vu depuis longtemps et vous rencontrez la personne dans la rue; Ce genre de choses semble être des coïncidences, mais cela fait partie du pouvoir de la manifestation. Maintenant, cette démonstration ne vous sera pas très utile si vous n’avez pas une stratégie et un plan d’action corrects. C’est ce que je dis tout le temps à mes élèves, il sera inutile de rester à la maison à regarder la télévision en disant ou penser “Je veux gagner à la loterie”, “Je veux gagner à la loterie” et vous ne sortez pas pour acheter un billet, donc vous ne réussirez jamais, donc la mentalité et les bonnes pensées doivent être accompagnées de bonnes actions. La deuxième étape de notre stratégie et un plan d’action est très important, car nous devons parvenir à une mentalité positive et correcte, et identifier comment nous allons réaliser ce rêve ou ce but que nous voulons manifester, en commençant par définir spécifiquement: ce que je veux réaliser et le quantifier, c’est-à-dire , sachez combien de temps cela me prendra ou combien je dois économiser.

AVIS: Une occasion d’aller à la lecture, un autre aspect de la quarantaine Il est important de toujours quantifier, car ce qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être amélioré, alors nous verrons quelles ressources vous avez pour atteindre cet objectif et quelles ressources vous avez besoin d’acquérir, ces Ils peuvent être physiques, émotionnels ou bien informés. Et enfin, mettre en place de petites actions chaque jour pour vous rapprocher de la réalisation de votre objectif, demandez-vous toujours: “Cette action me rapproche-t-elle de la réalisation de mon objectif?” Si la réponse est oui, ils progressent et le progrès est égal au bonheur En conclusion, pour atteindre n’importe quel objectif de votre vie, vous allez avoir besoin de ces deux techniques: un état d’esprit positif et un bon plan d’action. Il est important que nous sachions que toutes les ressources nécessaires pour atteindre nos objectifs sont en nous-mêmes, et tant que nous en sommes conscients, plus nous atteindrons facilement et rapidement tout ce que nous nous proposons de faire.Note de l’éditeur:

