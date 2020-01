Pensions: enveloppe orange retardée de vingt ans. Quels sont les dommages causés

Nous en entendons souvent parler, mais peu l’ont réellement vu. Parlons du enveloppe orange INPS. C’est la réforme Dini (loi du 8 août 1995, n ° 335) qui a prévu le passage de la rémunération au mode de calcul des cotisations dans notre système de sécurité sociale.

Pensions: ce que la réforme Dini envisageait

Auparavant, le montant de la pension était calculé en ajoutant un pourcentage du dernier salaire (2%) pour chaque année de cotisation. Avec le méthode contributive au lieu de cela, seules les cotisations versées par le travailleur pour calculer le revenu mensuel sont valables.

Mais la réforme Dini ne s’arrête pas là et a également prévu l’introduction d’un «relevé de compte indiquant les cotisations versées, la progression du montant de la cotisation et des informations sur votre situation d’assurance». Il s’agit essentiellement de la fameuse enveloppe orange INPS qui, dans l’ensemble, est arrivée chez les Italiens, et pas tous, environ vingt ans après la réforme Dini.

Mais qu’est-ce que cette enveloppe orange?

Un service intitulé «Ma future pension» a été mis à disposition sur le site de l’INPS en 2017, ce qui vous permet de simuler ce que sera probablement la pension à la fin de votre travail.

Le calcul est basé sur la législation en vigueur et sur trois éléments fondamentaux: l’âge, les antécédents professionnels et le salaire / revenu. Ainsi, les travailleurs cotisés à la caisse de retraite des salariés, ceux cotisés à la Direction Séparée, les membres de la Direction des Dirigeants d’Entreprises Industrielles et les travailleurs cotisés aux autres caisses et gestions administrées par l’INPS, en accédant au propre code PIN ils pourront voir ce qui se passera sur leurs futures pensions si quelque chose change dans leur carrière. Par exemple, s’ils connaissent des périodes de chômage ou si leur profil de rémunération change, ils ont une augmentation de leur salaire. Et ils peuvent voir quand ils peuvent prendre leur retraite.

Tous ceux qui ne se sont pas inscrits sur le site de l’Institut National de la Sécurité Sociale reçoivent le “Enveloppe orange”, le relevé papier de leur situation en matière de sécurité sociale et les simulations du futur chèque, chez eux.

Enveloppe orange: combien l’ont reçue

Mais combien ont vraiment reçu l’enveloppe orange ou ont fait les simulations sur le site de l’INPS? Les 150 000 premières enveloppes orange ont été envoyées par l’INPS au plus grand nombre de contribuables au printemps 2016. Selon les données de l’institut mises à jour en septembre 2018, 20 millions de travailleurs privés munis de PIN se trouvent en Italie, dont 2 millions de ceux qui ont utilisé le simulateur.

Six millions d’Italiens sans épinglettes, dont seulement 1,5 million ont reçu l’enveloppe orange. Dans l’ensemble, 18 millions d’Italiens ne sont pas impliqués et ne sont pas actifs dans la simulation de leur pension.

Une donnée qui montre comment il existe aujourd’hui information vierge très grand.

Recherche Ania-Gfk: ce qui a mal tourné avec l’enveloppe orange

Par-dessus tout, les jeunes générations devraient s’intégrer davantage à un plan pension complémentaire la future pension publique qui s’annonce plus modeste que la pension actuelle mais, avant tout, ils devraient savoir mieux ce qui les attend pour se préparer à temps. Ainsi ressort de l’enquête menée par Ania et Gfk sur la «sensibilité au thème de la sécurité sociale».

“De la recherche, une conclusion claire se dégage: l’envoi de l’enveloppe orange ou la simulation des futurs traitements de pension effectuée sur le site de l’INPS impact mortel dans l’acquisition d’une meilleure information sur l’avenir de la sécurité sociale italienne “.

C’est ce que dit l’économiste Luigi Guiso qui souligne une conclusion de la recherche à laquelle réfléchir.

“Les réponses aux questionnaires indiquent l’absence deinstitution crédible fournir des conseils sur les questions de sécurité sociale. Même l’INPS n’est pas considéré comme un sujet vers lequel les gens pensent pouvoir se tourner pour obtenir des informations et des conseils. “

En outre, la recherche montre que le domaine des citoyens encore mal informés est étendu. L’enquête Ania-Gfk montre essentiellement un niveau encore élevé de l’analphabétisme de la sécurité sociale.

Le fait de ne pas avoir mené une campagne d’information sérieuse depuis le début a fait que de nombreux contribuables n’ont pas activé épargne retraite quand ils étaient dans les meilleures conditions pour le faire, dans un scénario économique du pays pas encore touché par la crise de ces dernières années.

Plus de vingt ans sont passés de la réforme Dini (1995) à l’envoi des premières enveloppes oranges (2016). Pourquoi alors avez-vous attendu si longtemps pour la recherche?

C’est un temps qui aurait pu être mieux utilisé pour faire Les familles italiennes sont plus conscientes de la nécessité d’une épargne ciblée. Entre autres, une plus grande rapidité aurait permis de lancer la campagne de sensibilisation lorsque les conditions économiques du pays étaient meilleures et qu’il y avait une plus grande propension à épargner pour les familles.

Pour plus d’informations, veuillez vous référer au Wall Street Italia Magazine de décembre 2019 et à l’article intitulé The Crumbled Pillar