Pensions: le profil du système de retraite idéal

L’Italie est la dernière en date pour la durabilité du système de sécurité sociale. Cela est confirmé par le onzième rapport Melbourne Mercer Global Pension Index, selon lequel notre pays se situe en 27e position, au bas du classement.

Bien qu’il y aitAdéquation des pensions versées aujourd’hui en Italie est plus que satisfaisant, la valeur de la durabilité de la macro-zone nous dit que cela pourrait ne plus être vrai à l’avenir. Les raisons se trouvent dans l’adhésion minimale aux régimes de retraite privés et dans le niveau d’activité des pensions privées qui en résulte, par rapport aux autres économies des pays développés – malgré la croissance du chiffre par rapport à la première participation de l’Italie à la recherche cette année est égale à 9,5% du PIB (source COVIP) et dans le contexte démographique où, cependant, le taux de participation à la population active des seniors (55-64 ans) continue d’être l’un des plus bas des 37 pays.

Alors il dit Marco Valerio Morelli, Président-directeur général de Mercer Italia.

La mise en œuvre des réformes dans le contexte plus large des systèmes de retraite reste un problème clé, et pas seulement en Italie. La courbe démographique de nombreux pays occidentaux, dont l’Italie, aura également un impact sur les dépenses sociales, avec des impacts directs sur la sécurité sociale et les systèmes de santé. À mon avis, ne pas tenir compte du signal d’avertissement que le rapport nous envoie depuis 2014 serait une erreur: le véritable domaine d’amélioration pour l’Italie est lié à l’absence d’une approche à plusieurs piliers du système de retraite. .

Dans une perspective à moyen et à long terme, le moment est venu de rechercher un nouvel équilibre, tant pour les générations plus âgées, qui peuvent encore vouloir contribuer au bien-être plus large du système national, que pour les jeunes générations, qui risquent de devoir payer un compte insupportable. En fait, il ne faut pas oublier que le véritable thème du système est celui de l’emploi, en particulier du chômage des jeunes.

Le profil du système de retraite idéal

Mais les recherches de Mercer soulignent également l’identité du système de retraite idéal. Il comprend:

Le taux de remplacement des pensions est d’au moins 65%, net d’impôts par rapport au revenu moyen;

Une part égale à au moins 60% de l’épargne-pension est versée sous forme de rente;

Au moins 70% de la population en âge de travailler adhère à des régimes de retraite privés;

L’actif total mobilisé par les fonds de pension pour financer les engagements de retraite futurs est supérieur à 100% de la valeur du PIB;

Le taux de participation au marché du travail des seniors (55-64 ans) est d’au moins 70% chez les citoyens du groupe d’âge;

il existe une pension minimale qui représente un pourcentage raisonnable par rapport au salaire moyen de la population active;

les fonds de pension sont transparents tant pour les membres que pour la communauté financière dans son ensemble.

