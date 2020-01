Pensions: les dépenses s’élèvent à 16,6% du PIB. Deux sur trois dépassent le millier d’euros

Le nombre de retraités italiens est resté stable en 2018, à 16 millions, en ligne avec 2017, pour un nombre total de traitements de pension fournis soit un peu moins de 23 millions. Ce sont les chiffres publiés aujourd’hui parISTAT sur la base de laquelle le total des dépenses de retraite (y compris la composante protection sociale) a atteint la même année 293 milliards d’euros (+ 2,2% en variation annuelle), soit 16,6% de la valeur du PIB juste plus élevée qu’en 2017 (16,5%), marquant une interruption de la tendance à la baisse observée au cours des trois années précédentes.

En fait, après l’augmentation rapport des dépenses de retraite au PIB induite par la forte contraction de l’économie pendant les années de crise (avec un pic de 17,0% en 2014), la tendance à la croissance plus favorable et le déploiement des effets des réformes sur les dépenses ont conduit à une réduction au minimum de 16 , 5% en 2017.

Une grande partie des achats (265 milliards, 91% du total) est destiné aux pensions IVS (invalidité, vieillesse et survivants), liés à une cotisation contributive antérieure ou à celle d’un membre de la famille, à laquelle il faut ajouter 4,2 milliards versés pour couvrir 716 mille rentes directes et indirectes versées pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les pensions sociales (invalidité civile, pension sociale et pension de guerre) sont de l’ordre de 4,4 millions et engagent 23,8 milliards.

Grandes lacunes et inégalités

la 36,3% des retraités perçoivent moins de 1 000 euros bruts chaque mois, 12,2% ne dépassent pas 500 euros. Un retraité sur quatre (24,7%) se situe cependant dans la tranche de revenus supérieure à 2 000 €. la l’écart entre les sexes est au détriment des femmes, le plus représenté dans les tranches de revenus jusqu’à 1 500 euros. La concentration des salariés de sexe masculin est cependant la plus élevée dans la classe de revenu la plus élevée (3 000 euros et plus), où l’on compte 266 retraités pour 100 retraités.

Les grands-parents sauvent plus de 7 millions de familles de la pauvreté

Pour près de 7 millions et 400 000 familles avec retraités, les transferts de pensions représentent plus des trois quarts du revenu familial disponible et dans 21,9% des cas, les prestations de retraite sont la seule source monétaire de revenu (plus de 2 millions et 600 000 familles) ». Selon les données de 2017, “la présence d’un retraité dans des ménages” vulnérables “(parents isolés ou familles d’autres types) réduit de près de moitié l’exposition au risque de pauvreté”.

Le Nord est le moteur des achats

La répartition territoriale des pensions, de leurs bénéficiaires et la composition entre les catégories de prestations sont affectées à la fois par les différences de niveaux et de dynamique de l’emploi et par la structure par âge différente de la population entre les régions, en moyenne plus âgées dans le Nord du pays.

Plus de 50% des dépenses totales sont versées aux résidents du Nord, notamment en tant que bénéficiaires de pensions IVS – le reste au Sud (27,8%) et au Centre (21,1%).

Même en tenant compte des différences territoriales dans la structure par âge de la population, le taux de retraite est plus élevé dans le Nord (262 retraités pour 1 000 habitants), tombe dans le Sud (257) et est nettement plus faible dans le Centre (253). En moyenne, ils sont calculés 259 retraités pour 1000 habitants; cette valeur est plus élevée pour les femmes en raison de l’espérance de vie plus élevée qui augmente la probabilité de devenir des bénéficiaires indirects de pensions.