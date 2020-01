Pensions privées, une comparaison entre l’Italie et d’autres pays

L’épargne active en vue de la retraite peut varier extrêmement fortement selon le pays dans lequel vous regardez. Si en Italie seuls 12,3% (2018) des citoyens en âge de travailler souscrivent à une pension complémentaire individuelle et en Pologne 66,4% le font, cette disparité ne s’explique pas uniquement par les différences culturelles.

En général, dans les pays où le système public de retraite est plus cher en termes de cotisations obligatoires et (par la suite) plus généreux en termes de protections et de revenus pour les retraités, la culture de l’épargne individuelle à des fins de retraite peine à se propager.

Un aperçu des différents poids que la sécurité sociale privée assume dans les pays les plus avancés du monde offerte par l’étude biennale de l’OCDE Pensions en bref (dont nous avons déjà parlé ici).

Mais revenons aux données italiennes sur les pensions privées individuelles. Si la comparaison est faite avec un pays assez similaire en termes d’étendue de la pension publique, comme la France, la comparaison commence à devenir plus homogène. Si 12,3% de la population active en France adhère à ces régimes de retraite en Italie, il tombe à 7,8%.

Cependant, en Italie, l’adhésion à des fonds de pension collectifs (deuxième pilier) est beaucoup plus faible: 10,1% contre 25,2% en France. En Allemagne, cependant, la somme des régimes de retraite des deuxième et troisième piliers atteint 70,4% de la population active – alors qu’en Italie, elle atteint 22,4%.

L’Espagne, avec 26,1%, et le Portugal, dont l’affiliation à des pensions privées n’atteint que 17,2% de la population active, sont plus similaires à l’Italie.

Là où les pensions privées prennent une plus grande importance

Dans d’autres pays, les données sont difficilement comparables: au Chili ou au Mexique, par exemple, la sécurité sociale est entièrement destinée à la gestion privée avec cotisations obligatoires. Par conséquent, les pensions privées sont plus connues et populaires, mais parce que les pensions publiques ont cessé d’exister.

en États-Unis vous pouvez dire que vous êtes à mi-chemin. Cotisations à la soi-disant sécurité sociale publique, qui garantit un chèque dont taux de remplacement elle est cependant nettement inférieure à celle de la pension en Italie (c’est-à-dire qu’elle “couvre” une part plus faible des revenus perçus avant la retraite).

Par conséquent, les régimes de retraite privés aux États-Unis sont davantage pris en compte: la pension du deuxième pilier est utilisée par 43,6% des travailleurs, tandis que la pension complémentaire individuelle est exploitée par 19,3%.