Peter Schiff a “félicité” les hodlers Bitcoin

Ce sont des moments compliqués pour tout le monde. La crise des coronavirus a fait ressortir le meilleur et le pire de l’humanité ces derniers jours, d’une manière inconnue jusqu’à présent. Mais si quelque chose n’a pas changé au cours des semaines où l’Occident s’est battu contre le Coronavirus, c’est l’attitude de Peter Schiff envers les crypto-monnaies, comme le montrent les “félicitations” qu’il a adressées aux hodlers Bitcoin dans le Tweet d’aujourd’hui. :

Félicitations aux amateurs de Bitcoin. Il semble que #Bitcoin soit en fait à la hauteur de son statut d’actif non corrélé après tout. Toutes les classes d’actifs se rassemblent aujourd’hui, sauf Bitcoin!

– Peter Schiff (@PeterSchiff) 26 mars 2020

La moquerie de Schiff des hodlers Bitcoin

L’un des faits les plus intéressants sur le monde de la crypto est que l’un des influenceurs les plus célèbres de la communauté est en fait une personne qui ne croit pas aux crypto-monnaies. Eh bien, le magnat de l’or Peter Schiff a clairement indiqué à plus d’une occasion qu’il ne considérait pas les crypto-monnaies comme Bitcoin comme ayant une quelconque valeur.

En fait, Schiff a profité de toutes les opportunités qu’il a eues pendant des années pour nier que le Bitcoin peut être comparé de quelque manière que ce soit à l’or. Se moquer de ceux qui soutiennent que la CTB est considérée comme une réserve de valeur d’actif, tout comme les métaux précieux.

Et les effets du Coronavirus sur l’économie n’ont nullement affecté la vision de Schiff. Qui continue de soutenir que Bitcoin est un actif purement spéculatif. Cette fois, en se moquant des hodlers BTC via leur compte Twitter:

Avec ce message, Peter Schiff mettrait en évidence le fait que même lorsque tous les marchés financiers se développent rapidement, le marché du Bitcoin reste stable. Se moquant ainsi des membres de la communauté de la crypto qui ont décidé de jouer au BTC, pour parier sur un actif qui, selon Schiff, n’a aucune valeur.

