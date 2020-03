Peter Schiff sur Bitcoin: c’est une bulle qui va éclater

Récemment, sur le podcast Anthony Pompliano, Peter Schiff a parlé de Bitcoin. L’entretien a duré environ 51 minutes, au cours desquelles la crise économique actuelle déclenchée par le coronavirus a été discutée. Ils ont également discuté de certaines perspectives d’avenir pour le dollar et le Bitcoin, ainsi que pour l’or.

Schiff est actuellement à Porto Rico. Il est connu pour être un maximaliste d’or. Il est également un agent de change travaillant actuellement en tant que président et propriétaire d’Euro Pacific Capital. D’un autre côté, Anthony Pompliano est l’un des défenseurs les plus fidèles de Bitcoin, et est le co-fondateur de Morgan Creek Digital

Schiff sur Bitcoin et les mesures du FED

Pour Peter Schiff, la Fed tente actuellement d’appliquer les mesures utilisées lors de la crise de 2008, mais à plus grande échelle. À ce moment-là, la bulle a éclaté, la FED est intervenue et cela a empêché la récession de suivre son cours naturel. C’est une bonne chose.

Selon Schiff, à l’époque, les autorités fiscales américaines ont regonflé la bulle et réussi.

“Au lieu d’une solution, nous avons une bulle et dès que l’air commencera à en sortir, EDF tentera désespérément de la remplir”.

D’autres commentaires de Peter Schiff dans ce domaine concernaient la possibilité d’hyperinflation après cette crise.

“Peut-être qu’il y a hyperinflation, je pensais que c’était le pire des cas mais maintenant je pense que c’est le cas le plus probable.”

Certains de ses autres commentaires sur l’économie n’étaient pas non plus encourageants: “Ce que nous traverserons sera pire que ce qui a été vécu en 1930 avec la Grande Dépression” Selon lui, les États-Unis se dirigent vers une dévaluation de l’argent parce que “le gouvernement continue d’émettre des chèques qui seront inutiles s’il n’y a rien à acheter”

Peter Schiff a fermement défendu les avantages de l’or contre Bitcoin dans l’interview avec Anthony Pompliano sur son podcast. Source: CryptoTrend.

Les mesures prises sont-elles les plus appropriées? Non, selon Peter Schiff

Le Coronavirus a brisé toutes les chaînes de production dans le monde, il y aura donc moins de choses à acheter. Ainsi, Schiff craint que le gouvernement n’imprime plus d’argent.

“Le gouvernement crée plus d’argent, alors qu’il y a moins de biens et services à acheter, ce qui favorise l’inflation.”

Face à cela, Pompliano a demandé à Schiff “Si le gouvernement imprime de l’argent aujourd’hui, que se passera-t-il dans 5 ans?” La réponse a été assez directe: “Je pense que c’est le dernier moment de la domination mondiale du dollar comme monnaie de réserve” Ainsi, ils ont introduit le sujet du Bitcoin et de l’or, et la discussion sur laquelle serait la meilleure alternative.

À ce stade du podcast, Peter Schiff a souligné le rôle de l’or en ce moment. Pour lui, la seule solution est que le dollar revienne à l’étalon-or.

Quelle monnaie remplacera la réserve mondiale en cas de défaillance du dollar? Pompliano et Schiff discutent du Bitcoin et de l’or

“Pas de pièce. La chose la plus logique est de revenir à ce qui fonctionnait avant le dollar et c’est l’orRépondit Schiff. Lorsque le moment est venu de parler de Bitcoin, l’interviewé a déclaré qu’il ne voyait pas le Bitcoin comme une option de remplacement de la réserve mondiale.

En réponse, Pompliano a répondu qu’il ne doute pas des avantages de l’or dans l’environnement actuel du système monétaire. Cependant, cela garantit que Bitcoin aura de meilleurs rendements pour le simple fait d’être plus volatil. De plus, il est plus rare et plus facile à utiliser que l’or.

Peter Schiff n’a pas tardé à répondre. “Pour moi, cela ressemble à une bulle. Je ne sais pas comment tu es si sûr qu’il n’explosera pas“Il a souligné.

Arguments pour l’or et au détriment du Bitcoin

Selon Schiff, l’or a moins d’augmentation de la production par an que le Bitcoin. Elle dispose également de diverses sources de demande (bijouterie, banques centrales, etc.).

Pendant ce temps, Bitcoin “il n’a que ceux qui sont intéressés à spéculer sur son prix. Une fois que personne ne veut le faire, cela perdra tout son sens” Cependant, Schiff n’a pas nié la possibilité que Bitcoin fasse une autre ascension au sommet mais il est très faible selon lui.

Pour sa part, Pompliano a défendu la volatilité de Bitcoin comme l’un de ses avantages, et Schiff était partiellement d’accord avec cela. Ce dernier a expliqué que cela n’était positif que pour ceux dont le but est de faire du commerce.

conclusion

Après cette conversation, les deux experts sont parvenus à des conclusions intéressantes. Premièrement, Bitcoin doit briller au cours des 18 à 24 prochains mois, sinon il n’aura pas tenu sa promesse.

Schiff a déclaré que Bitcoin ne peut pas être défendu avec son développement au cours des 10 dernières années, car “ils ne suffisent pas à affirmer quoi que ce soit” De même, il a objecté que Bitcoin n’a pas vraiment fait face à une crise financière, et ce serait sa première fois.

Ensuite, ils ont convenu que l’or se comporterait bien au cours des 2-3 prochaines années, tout comme après la crise de 2008. Mais en ce qui concerne le Bitcoin, Pompliano dit qu’il fonctionnera également bien, et Schiff estime le contraire.

En ce qui concerne cela, Schiff va plus loin en disant que bien que Bitcoin se porte bien à cette époque, il ne le fera pas à long terme car c’est une bulle. Il a même fait remarquer que pour lui, c’est une bulle qui a déjà éclaté et n’atteindra pas de nouveaux plafonds de prix élevés.

Ici vous pouvez voir l’interview complète du podcast Pompliano. Les analyses de Peter Schiff sont totalement anti-Bitcoin.

Que pensez-vous Êtes-vous quelqu’un qui pense comme Peter Schiff au Bitcoin, ou restez-vous du côté de Pompliano? Dites-nous dans les commentaires.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le