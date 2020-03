Pétrole, au plus bas en 2016

Le prix du pétrole est au plus bas de 2016 ce mercredi, en raison des perspectives d’une récession économique mondiale et de son effet sur la demande de pétrole, en raison de la pandémie de coronavirus.

Ces facteurs ajoutent à la guerre des prix entre l’Arabie saoudite et la Russie, deux des plus grands producteurs de pétrole.

Dans le cas du pétrole Brent, une référence pour l’Europe, le prix du baril est tombé à 28,05 $, à un creux de plus de quatre ans, ce qui implique une baisse jusqu’à présent cette année de plus de 57%.

Pour sa part, le prix du pétrole West Texas Intermediate, la référence pour les États-Unis, est tombé à 25,83 $, bien qu’il ait par la suite récupéré une partie du terrain perdu et s’échangeait à 26,05 $.

Certaines des principales banques ont revu à la baisse leurs prévisions concernant le prix du pétrole brut, notamment Goldman Sachs, qui a averti mardi que si la confrontation entre l’Arabie saoudite et la Russie persistait, le baril de Brent pourrait baisser. jusqu’à 20 $.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) et l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ont averti que certaines économies en développement qui exportent du pétrole et du gaz pourraient subir une baisse de leurs revenus comprise entre 50% et 85% si les conditions mondiales actuelles persistent.

