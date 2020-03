Pétrole: bras de fer Arabie saoudite-Russie, chute des prix (-30%)

Effondrement vertical des prix huile. Sur les marchés asiatiques, les prix ont marqué une baisse de 30%, après qu’une véritable guerre des prix a été déclarée parmi les principaux producteurs.

Le Brent – qui avait déjà perdu plus de 9% vendredi après l’échec du sommet Opec Plus – a chuté, passant de 45 à 45 secondes plus tard 31,52 $ le baril, au moins pendant 4 ans.

la chute des prix du pétrole brut il avait déjà commencé au cours des semaines précédentes en raison du ralentissement de la croissance mondiale. Maintenant, un a été ajouté bras de fer entre l’Arabie saoudite et la Russie, deux des principaux producteurs et exportateurs d’énergie fossile.

Face à la baisse des prix, au lieu de réduire la production, Riad a décidé de l’augmenter, en réduisant ses prix, en contraste ouvert avec ce que Moscou aurait voulu. Le résultat a été une nouvelle pression à la baisse ce week-end et la réouverture des marchés asiatiques.

en suite à la rupture de l’accord avec le Russie, Arabie saoudite il a coupé les prix de son brut avec une agression qui a surpris tout le monde: environ 10 millions de barils de brut pour la première fois depuis environ un an. . a écrit que la baisse des prix était de 4 à 6 dollars le baril et était “probablement la plus importante de tous les temps”.

Plusieurs observateurs spéculent que la décision de l’Arabie saoudite se traduira par un roipour rendre le pétrole saoudien plus attractif sur les marchés européens et asiatiques, au détriment surtout de celui produit par la Russie. De cette façon, Riad a “signalé son intention de lutter pour la récupération des parts de marché perdues”, explique Ole Hansen de Saxo Bank.

L’objectif ultime serait également de forcer la Russie à conclure un nouvel accord pour réglementer le marché mondial du pétrole avec les pays de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole, dont l’Arabie saoudite est l’un des principaux membres), étant donné que l’accord actuellement en vigueur expire fin mars.

Les conséquences à court terme seront probablement positives pour les consommateurs en Europe et dans certaines régions d’Asie, mais selon plusieurs analystes dans les semaines à venir, cette mesure pourrait encore rendre le marché mondial plus instable, avec des conséquences imprévisibles.

Pendant ce temps, les analystes de Goldman ont réduit les prévisions des deuxième et troisième trimestres de Brent à 30 dollars le baril et ont déclaré que les prix pourraient chuter à 20 dollars.