Pétrole, crash historique: WTI sous zéro

La tentative de rebond des prix du pétrole échoue, après le “crash” historique d’hier, lorsque les contrats à terme expirant sur le WTI en mai sont tombés en dessous de zéro pour la première fois de l’histoire, à un minimum de -40,32 dollars .

Sur les marchés asiatiques, les prix étaient revenus à 2 dollars le baril. Mais en fin de matinée, les ventes ont recommencé.

La pression se déplace également vers les contrats en juin. La saturation des réserves et le manque d’espace physique pour le stockage du pétrole brut, par ailleurs, obligent selon les analystes à réduire rapidement la production, seule condition qui pourrait équilibrer le marché et jeter les bases d’une hausse des prix.

Le dernier jour de bourse avant l’échéance des contrats à terme de mai Wti se déplace autour de zéro altitude, pendant La livraison de juin chute de 25,6% à 15,9 $ le baril après avoir chuté à un creux de 11,59 $.

Le contrat du Brent de juin, quant à lui, a atteint un nouveau creux depuis le 13 décembre 2001 à 18,1 $ et chute maintenant de 22,6% à 19,76 $.

Outre les problèmes techniques, les prix souffrent également de craintes persistantes concernant un fort déséquilibre entre l’offre et la demande en raison des blocages d’activité dus au Coronavirus.

Un scénario qui le rend inadéquat réductions de production décidées par l’Opec + car ils ne sont pas en mesure de faire face à l’effondrement de la demande résultant des blocages imposés dans les principales économies pour contenir le coronavirus.

Selon les experts, aucun réduction de la production en fait, il peut être assez rapide et profond de regarder la dynamique des prix puisque, au-delà de la session noire, les prix du WTI et du Brent avaient déjà perdu plus de la moitié de leur valeur en 2020 avec le coronavirus et la récession attendue .

Sébastien Galy, stratège macro Nordea AM a commenté:

«Hier a été une journée historique sur le marché pétrolier, l’American West Texas Intermediate (WTI) a chuté à -40 $. La raison est probablement liée à des problèmes de stockage, car beaucoup moins de carburant mis en quarantaine est consommé. En termes simples, les États-Unis sont à court d’espace de stockage même si la production se poursuit. Une autre raison probable de cette baisse est le risque de crédit. Avec l’inquiétude qui frappe le marché, les investisseurs ont commencé à se débarrasser du pétrole. Qu’est-ce que cela implique? Les prix mondiaux de l’essence ne baisseront pas beaucoup, bien qu’ils puissent encore baisser aux États-Unis. Les prix du Brent en Europe, en revanche, ne se sont pas effondrés et restent stables. Nous avons vu ces dernières semaines que les prix du pétrole ont généralement été beaucoup plus bas que par le passé et cela se traduit par un transfert de richesse de la Russie, de l’Arabie saoudite et de leurs alliés vers le reste du monde. Il y a des gagnants et des perdants dans ce processus. Dans les jours et les semaines à venir, nous verrons une pression accrue pour avoir un autre accord avec l’OPEP + et pour réduire la production mondiale globale, avec l’implication potentielle de l’Amérique d’une manière ou d’une autre. Cela pourrait éventuellement avoir un impact énorme sur les prix du pétrole. Les opportunités pour les gestionnaires de fonds sont nombreuses, en particulier dans le secteur des marchés émergents, et la dynamique des prix du pétrole entraînera une certaine flexibilité dans le rééquilibrage des portefeuilles “.

