Pets at Home fait un don de 100 000 £ pour soutenir les efforts de secours en Australie

Pets at Home s’est engagé à faire un don de 100 000 £ pour aider les secours dans les feux de brousse australiens qui ont jusqu’à présent déplacé, blessé ou tué environ 500 millions d’animaux.

Le détaillant a fait don de l’argent à l’organisation de conservation Worldwide Fund for Nature (WWF) pour soutenir leurs efforts dans ce qui a été surnommé la pire catastrophe naturelle de feu de forêt de l’histoire du monde.

Le don sera utilisé là où il est le plus nécessaire; aider à restaurer les habitats, à prodiguer des soins d’urgence aux animaux blessés et à protéger la faune existante.

“Nous ferons notre don par le biais de notre programme de fidélité VIP, Lifelines, qui sera utilisé par le WWF là où il est le plus nécessaire”, a déclaré le directeur général du groupe Pets at Home, Peter Pritchard.

«Nous sommes reconnaissants à tous nos clients et clients et aux lignes de vie qu’ils génèrent en choisissant de dépenser leur argent durement gagné avec nous – que ce soit dans nos magasins, nos salons de toilettage ou Vets4Pets, afin que nous puissions tous être fiers de ce don.

“Nous espérons que ce don fera une différence positive dans la vie de nombreux animaux dans les régions touchées de l’Australie.”

Plus de 1 300 maisons ont été détruites et des centaines d’autres endommagées pendant la crise des feux de brousse, tandis que 23 personnes seraient mortes et au moins six autres disparues.

Les incendies ont commencé dès le mois d’août mais se sont intensifiés car le début officiel de la saison des feux de brousse a coïncidé avec le début de l’été dans l’hémisphère sud en décembre.

Il est également largement rapporté que la superficie des terres que les broussailles ont ravagée équivaut à une masse terrestre plus grande que la Belgique, ce qui est pire que les incendies de forêt en Amazonie l’année dernière.

Alors que les conditions se sont assouplies dans certaines parties de l’Australie au début de la semaine, la saison des feux de brousse est loin d’être terminée et les grandes villes telles que Melbourne, Sydney et Canberra ont subi l’une des pires qualités de l’air au monde, car les vents forts apportent la fumée des feux de brousse.

