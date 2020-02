Pets at Home nomme un nouveau président

Ian Burke rejoint le spécialiste des animaux de compagnie en tant que président non exécutif.

// Pets at Home accueille un nouveau président non exécutif au conseil d’administration

// Le président sortant non exécutif Tony DeNunzio se retirera finalement après le processus de transfert

Pets at Home a annoncé vendredi que Ian Burke succéderait à Tony DeNunzio en tant que président non exécutif du détaillant.

L’entreprise spécialisée dans les soins pour animaux de compagnie a déclaré qu ‘«après un processus de recherche interne et externe approfondi, le conseil d’administration est heureux d’annoncer Ian Burke à la nomination de ce poste».

Burke vient de Studio Retail Group, dont il est président depuis 2017, et en tant qu’administrateur indépendant senior non exécutif d’Intu Properties plc, où il a siégé à divers comités du conseil depuis 2018.

«Au cours des 10 dernières années, Tony a été un président exceptionnel supervisant notre transition d’une entreprise privée à une société cotée. Plus récemment, il a soutenu notre entreprise dans la mise en œuvre du plan stratégique pour devenir «la meilleure entreprise de soins pour animaux de compagnie au monde», rassemblant tout pour le propriétaire d’animaux de compagnie, sous l’impulsion des données et des informations », a déclaré Peter Pritchard, PDG du groupe Pets at Home.

«Nos performances récentes reflètent les progrès que nous faisons en nous concentrant sur nos capacités et nos différences fondamentales. Tony va nous manquer et le remercier pour son énorme contribution, ses sages conseils et surtout son amitié.

«Je suis ravi d’accueillir Ian, notre nouveau président, et j’ai hâte de travailler à ses côtés alors que nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie passionnante», a ajouté Pritchard.

DeNunzio restera en fonction afin d’assurer un transfert ordonné à Burke qui prendra ses nouvelles fonctions au début du nouvel exercice.

